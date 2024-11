Відома модель звинуватила скандального Каньє Веста в сексуальному насильстві

Учасниця шоу "Топ-модель по-американськи" Дженн Ен звинуватила скандального репера Каньє Веста в сексуальному насильстві.

Як повідомляє видання People, у позові, що Дженн подала 22 листопада, зазначається, що злочин нібито мав місце бути 2010 року. Модель тоді знімалася в кліпі на пісню In for the Kill як акторка другого плану. У позові Ен зазначає, що була одягнена лише у відверту нижню білизну.

На знімальному майданчику, за словами модель, Вест вказав на неї і попросив "дати йому цю азіатську дівчину". Модель стверджує, що нібито намагалася заперечити реперу, мовляв, не надто одягнена, а він лиш зазначив, що це саме те, що йому й треба. Інших акторів Вест попросив покинути приміщення.

Після цього репер почав вчиняти сексуальне насильство проти Дженн Ен, душити її та імітувати пальцями оральний секс. Знімальна група нібито все це фільмувала для кліпу, щоправда, подібних кадрів у фінальній версії відеороботи немає.

"На камеру відповідач Вест почав душити позивачку однією рукою. Потім він обхопив іншою рукою її шию і продовжував душити обома руками. Потім він втиснув кілька пальців до її горла, безперервно рухав ними всередину і назовні і заткнув їй рот. Позивачка намагалася дихати і відчувала, ніби вона тимчасово втратила свідомість. Коли відповідач Вест вирішив, що з позивачкою покінчив, її обличчя було вкрите слиною та розмазаним макіяжем", - йдеться в позові.

Модель вказала у позові, що Universal Music Group також причетна до злочину. Вона стверджує, що повідомляла про інцидент, однак музична компанія "не змогла його розслідувати". Дженн Ен через суд вимагає виплатити їй компенсацію та відшкодувати моральні збитки.

