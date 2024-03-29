Відома оперна співачка приголомшила схудненням на 19 кг і зізналася, як їй це вдалося

Олена Гребенюк поділилася, що їй допомагає тримати себе в формі, і як війна повпливала на її вагу.

Українська оперна співачка Олена Гребенюк, ексучасниця популярного телешоу зі схуднення, зізналася, скільки кілограмів вона позбулася під час війни.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка чесно відповіла, що під час війни її фігура доволі часто змінювалася. Так, спочатку вона почала стрімко гладшати, але зрештою, усвідомивши свої помилки, Олена почала худнути. Зокрема, позбулася 19 кг:

"Коли почалася війна я схудла, а потім набрала. З вересня 2023 року я дуже сильно набрала вагу. Це було жахливо на психологічній основі. Я мало дуже їла й дуже багато їздила й, мабуть, це відобразилося на гормональному фоні й коли стало вже все нормально, я дуже сильно стала гладшати. У лютому 2023 року я була 104 кг й почала худнути. Зараз 85 кг. Я почуваюся дуже добре і худну. У цих умовах важко це робити, але я привела себе до тями й сказала: "Ні, я не хочу померти". І зараз умови екологічні й психологічні не найкращі, зниження ваги допомогло мені", - зізналася Олена Гребенюк.

Олена Гребенюк. Фото: Facebook Олени Гребенюк

За словами оперної виконавиці, наразі вона почуває комфортно у своєму тілі. Щоб підтримувати це надалі, Олена дотримується певного режиму дня:

"Я не хочу бути товстою. Хочу зручно себе почувати в одязі. Я змінила свій гардероб чотири роки тому й не хочу повертатися. Мені комфортно, мені зручно, не задихаюся, сплю нормально і не переїдаю. У мене є розклад. Наприклад, з восьмої вечора я припиняю їсти. Якщо о восьмій поїла – все, більше я не їм", - поділилася артистка.

Нагадаємо, 48-річна Олена Гребенюк зізналася, що вперше виходить заміж. Артистка також розповіла, чим займається її обранець.

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