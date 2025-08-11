Відома піарниця розірвала співпрацю з кумом Козловським і чесно розкрила причину: "Ми не змогли"

Віталій Козловський, Юла

Українська піарниця Юла розірвала робочі стосунки зі співаком Віталієм Козловським.

Юла вже понад рік займалася перезапуском яскравої кар'єри артиста. Утім, в ексклюзивному коментарі "Музвар" вона ошелешила заявою, що більше вони не співпрацюють. Юла вказала й на причини такого рішення. За її словами, у них не збігаються бачення майбутньої стратегії розвитку Козловського як артиста.

"Скажу чесно: у нас не збігаються погляди на стратегічне бачення артиста — і це нормально. Ми дві творчі особистості: у мене своє бачення як спеціаліста, у Віталія — своє. Ми не змогли знайти майбутній спільний творчий шлях, але нам вдалося разом голосно перезапустити проєкт і зробити найяскравішу появу артиста 2025 року, а може, і взагалі за всі роки", — заявила Юла.

Юла

Тим не менш, піарниця наголошує, що продовжить тримати зв'язок з Віталієм, адже після появи у нього сина Оскара вона породичалася з виконавцем і стала для нього кумою. Водночас Юла додає, що у майбутньому готова консультувати артиста за такої потреби й ініціативи з його боку.

"Я завжди відкрита та готова допомогти, коли це буде потрібно Віталію, адже я — хрещена мама його сина, і наші зв’язки назавжди залишаться родинними. Ми ставимося один до одного з великою повагою, і я завжди готова до консультацій та порад. На березі ми домовлялись бути чесними один перед одним. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця — це на все життя , бо у нас є наш маленький Оскар", — пояснила піарниця.

