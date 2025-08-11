ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1242
Час на прочитання
2 хв

Відома піарниця розірвала співпрацю з кумом Козловським і чесно розкрила причину: "Ми не змогли"

Юла поділилася, у яких стосунках лишається зі співаком.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Віталій Козловський, Юла

Віталій Козловський, Юла

Українська піарниця Юла розірвала робочі стосунки зі співаком Віталієм Козловським.

Юла вже понад рік займалася перезапуском яскравої кар'єри артиста. Утім, в ексклюзивному коментарі "Музвар" вона ошелешила заявою, що більше вони не співпрацюють. Юла вказала й на причини такого рішення. За її словами, у них не збігаються бачення майбутньої стратегії розвитку Козловського як артиста.

"Скажу чесно: у нас не збігаються погляди на стратегічне бачення артиста — і це нормально. Ми дві творчі особистості: у мене своє бачення як спеціаліста, у Віталія — своє. Ми не змогли знайти майбутній спільний творчий шлях, але нам вдалося разом голосно перезапустити проєкт і зробити найяскравішу появу артиста 2025 року, а може, і взагалі за всі роки", — заявила Юла.

Юла

Юла

Тим не менш, піарниця наголошує, що продовжить тримати зв'язок з Віталієм, адже після появи у нього сина Оскара вона породичалася з виконавцем і стала для нього кумою. Водночас Юла додає, що у майбутньому готова консультувати артиста за такої потреби й ініціативи з його боку.

"Я завжди відкрита та готова допомогти, коли це буде потрібно Віталію, адже я — хрещена мама його сина, і наші зв’язки назавжди залишаться родинними. Ми ставимося один до одного з великою повагою, і я завжди готова до консультацій та порад. На березі ми домовлялись бути чесними один перед одним. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця — це на все життя , бо у нас є наш маленький Оскар", — пояснила піарниця.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розповів про розлад, який дістав на війні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie