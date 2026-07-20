Відома продюсерка видала правду про шлюб Полякової та яким насправді є її чоловік: "Олю, молись"

Маргарита Січкар, Оля Полякова та її чоловік

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Колишня рестораторка та книжкова продюсерка Маргарита Січкар висловилася про чоловіка співачки Олі Полякової — бізнесмена Вадима Буряковського.

Так, зірка зізналася, що знайома з Буряковським уже «мільйон років» і вважає його прикладом справжнього чоловіка. За її словами, артистці дуже пощастило з таким партнером, попри його нещодавні гучні скандали.

В інтерв’ю журналістці Олесі Бацман Маргарита додала, що зовнішність для неї не має вирішального значення. Попри те, що, за її словами, Буряковський «не красень» і невисокого зросту, вона цінує його людські якості.

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«Я знаю Вадіка мільйон років. Це справжній чоловік, не дивлячись на його невеликий зріст, не красень. Проте Полякова зірвала джекпот. Олю, молись на Вадіка, нехай живе сто років. Його треба берегти», — заявила Січкар.

Олеся Бацман і Маргарита Січкар

Окрім цього, продюсерка переконана, що саме такий батько формує у доньок правильне уявлення про майбутнього обранця. Через це, на її думку, дівчатам буде непросто знайти чоловіка такого ж рівня. Щоправда, старша спадкоємиця Маша вже як рік заміжня за чоловіком-іноземцем.

«Він приклад. Його донькам буде складно, бо знайти такого чоловіка, як Вадік… Адже він теж показує своїм донькам приклад», — зазначила вона.

Водночас Маргарита наголосила, що пощастило не лише Поляковій. На її думку, Буряковський також знайшов гідну супутницю життя. Продюсерка зауважила, що зі співачкою «ніколи не буде нудно».

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Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров приголомшив змінами в особистму житті доньки Діани. Дівчина розійшлася з нареченим і вже відомі причини.

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