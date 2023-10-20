Відома російська акторка назвала РФ "зґвалтованою Путіним бабою", а росіян – хворим суспільством

Яна Троянова зазначила, що росіяни не вміють бути вільними і не бачать, як Путін їх обманює.

Відома російська акторка Яна Троянова з початком повномасштабної війни РФ проти України засудила кривавий путінський режим та виїхала з Росії до Франції.

За словами Троянової, росіяни – хворе суспільство, яким його зробила влада, яка ніколи не цікавилася своїми людьми.

"Росія – складна країна. Росія це взагалі союз, який не був вилікуваний. Союз розпався, а ми залишилися такі, абсолютно непристосовані для того, щоб бути політичними. Народ привчили бути аполітичним, у них навіть з'явився вислів: "я аполітичний". Мене нудило від них. Тому що бути аполітичним, це значить настільки не цікавитися своєю країною, не любити свою країну, жити інертно", - сказала Троянова в інтерв'ю YouTube-проєкту "І гримнув Грем".

Яна Троянова / Фото: instagram.com/troyanovayana

На думку артистки, після розпаду СРСР людей так і не навчили бути вільними і жити, думаючи. "Люди Радянського Союзу були кинуті. Їхнє завдання було мовчати, як і раніше", - сказала артистка.

Також вказала Троянова й на те, що "Росія хворіє на масштабний алкоголізм", через що чимало проблем з домашнім насильством. Ось ця інертність, не бажання думати, аналізувати, на думку акторки, й зробило росіян хворим, сліпим та байдужим суспільством, що, врешті, призвело, до фашизму.

"Хворе суспільство, нездорове, яке прийшло до фашизму. Люди приходять до фашизму, коли нема роботи над собою. Сьогодні проблема Росії в тому, що люди не замислюються над тим, що треба працювати над собою. А їх по ТБ лише направляють про кого треба говорити, кого треба судити, кого звинувачувати. Їхній фокус постійно йде на те, щоб знайти винуватих у своєму поганому житті і переконати їх, що якась там Америка хоче забрати наші надри, багатства. А забирає їх шахрай і злодій Путін. І народ цього наче не бачить", - сказала Троянова.

Яна Троянова / Фото: instagram.com/troyanovayana

Також артистка порівняла сьогоднішню Росію зі "зґвалтованою бабою":

"Росія сьогодні для мене – це така зґвалтована російська баба, чоловік якої нікчемний пияка тисне руку цим бандитам ще за те, що ґвалтують його ж бабу. Історично так склалося, що ніхто не любив народ. Вони завжди були гарматним м'ясом", - висловила думку Троянова.

Нагадаємо, раніше Яна Троянова перепросила українців, що її країна розв'язала війну і пройшлася по російським пропагандистам.

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