Відома російська акторка вивісила на балконі великий прапор України

Відома російська акторка театру і кіно Оксана Фандера вирішила показати свою солідарність з народом України.

54-річна знаменитість, яка сама родом з Одеси, але у підлітковому віці переїхала до РФ, чітко показала свою позицію.

На своєму балконі вона вивісила прапор України та звернулася до своєї рідної Одеси.

"Я пишу тобі, мамо, пишу, і мені хочеться. Мамі – Місту О", - написала у своєму Telegram Оксана.

Фото: Фандера/Telegram

Зазначимо, Оксана Фандера була обережною у своїх висловлюваннях. У Telegram-каналі вона раніше публікувала проникливі вірші та доповнювала їх світлинами у синьо-жовтих кольорах. А нещодавно вона красномовно написала:

"Справжня свобода починається з того боку відчаю. Свобода – це не те, що вам дали. Це те, що у вас не можна відібрати", - написала Оксана.

До слова, судячи зі світлин Оксани, вона покинула територію РФ та переїхала жити до іншої країни.

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