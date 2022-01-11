Відома російська акторка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття

Наразі артистка перебуває в лікарні.
Відома радянська та російська акторка Олена Проклова вийшла на зв'язок після інсульту.
Зокрема, артистка розповіла про своє самопочуття. Загалом, 68-річна Проклова, яка зіграла стюардесу Ларису у "Міміно", запевнила, що з нею все гаразд. Так, в акторки не пошкоджені ні рухові, ні розумові функції.
"У мене найкращий варіант інсульту, у мене не пошкоджені ні рухові функції, ні розумові. У мене пошкоджений мозочок, і це вестибулярний апарат", - розповіла акторка виданню "Газета.Ru".
Поки Проклова перебуває в одній із московських лікарень. Втім, знаменитість запевнила, що вже в кінці лютого повернеться до свого звичного ритму життя.
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