Відома російська акторка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття

Відома російська акторка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття

Наразі артистка перебуває в лікарні.

Відома радянська та російська акторка Олена Проклова вийшла на зв'язок після інсульту.

Зокрема, артистка розповіла про своє самопочуття. Загалом, 68-річна Проклова, яка зіграла стюардесу Ларису у "Міміно", запевнила, що з нею все гаразд. Так, в акторки не пошкоджені ні рухові, ні розумові функції.

Олена Проклова / instagram.com/elproklova

"У мене найкращий варіант інсульту, у мене не пошкоджені ні рухові функції, ні розумові. У мене пошкоджений мозочок, і це вестибулярний апарат", - розповіла акторка виданню "Газета.Ru".

Поки Проклова перебуває в одній із московських лікарень. Втім, знаменитість запевнила, що вже в кінці лютого повернеться до свого звичного ритму життя.

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