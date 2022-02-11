Відома російська акторка Євгенія Брик померла у віці 40 років

Причиною смерті артистки стала тривала хвороба.

Відома російська акторка Євгенія Брик пішла з життя у віці 40 років.

Про смерть артистки у себе на сторінці в Facebook повідомила письменниця та журналістка Катерина Гордєєва.

"10 лютого померла Євгенія Брик. Женя. Одна з найкрасивіших, веселих і та, яка вірила у життя. Жінка абсолютно інопланетної краси та сталевого характеру. Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби почали обговорювати подробиці", - зазначила Гордєєва.

Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно... Опубликовано Catherina Gordeeva Четверг, 10 февраля 2022 г.

Як з'ясувалося, Брик померла "після тривалої хвороби та тривалого лікування", яке проходила у Лос-Анджелесі. В оточенні акторки говорять, що йдеться не про коронавірус, або його наслідки.

У Євгенії залишилася 12-річна донька Зоя і чоловік, режисер Валерій Тодоровський.

Євгенія Брик у стрічці "Стиляги" (2008 рік)

Євгенія Брик у стрічці "Ялинки 1914" (2014 рік)

Зазначимо, що багато хто знає Євгенію Брик за ролями у стрічках "Географ глобус пропив", "Ялинки 1914", "Стиляги", "Відлига", "Північне сяйво".

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