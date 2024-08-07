Відома російська співачка набила татуювання з Бандерою і тризубом та довела росіян до істерики

Артистка вже має два тату, що присвячені Україні.
Російська співачка з Узбекистану Наргіз Закірова, яка засудила війну та жорстко розкритикувала дії Росії, похизувалася неочікуваним татуюванням.
У своєму Instagram артистка показала, що набила на нозі тату зі Степаном Бандерою. Ба більше, портрет політичного діяча був зображений на тлі чорно-червоного прапора, який використовувала Організація українських націоналістів.
У росіян нові тату Наргіз викликали чималу істерику, адже в РФ досі бояться Степану Бандеру, який загинув майже 65 років тому, та вважають його найбільшим ворогом.
Однак Наргіз істерика та хейт від росіян не хвилюють. Ба більше, виконавиця має ще одне татуювання, що присвячене Україні. Раніше співачка набила на руці тризуб.
Нагадаємо, Наргіз Закірова – російська співачка, яка родом із Узбекистану та має громадянство США. Свого часу виконавиця потрапляла до бази Миротворця за незаконний перетин кордону України. До слова, вона їздила з концертами до анексованого Криму. З початком повномасштабної війни Наргіз різко засудила російське вторгнення. Окрім того, вона жорстко критикувала дії влади РФ. За антивоєнну позицію виконавиці на 50 років заборонили в'їзд до країни-агресорки.
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