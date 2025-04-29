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Відома російська співачка отримала посвідку на проживання в Україні та показала документ
Уляна Синецька також розсекретила, де оселилася.
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", російська співачка Уляна Синецька поділилася радісною новиною, що отримала посвідку на проживання в Україні.
Про це знаменитість розповіла у соцмережі Threads. Зокрема артистка, яка хоче в майбутньому отримати українське громадянство, наразі може спокійно перебувати на території України. У соцмережі Уляна вже навіть встигла показати свій новий документ - посвідку на проживання.
Більше подробиць виконавиця не стала розкрити. Натомість Синецька розповіла, що живе в Києві разом із хатнім улюбленцем.
"Щойно зрозуміла, що багато хто навіть не знає, де я живу. Київ. Нео (собака – прим. ред.) і я. Одна любов", - поділилася співачка.
Зазначимо, Уляна Синецька ще до початку повномасштабної війни проживала в Україні. Коли РФ вторглася на українські землі, артистка не підтримала це та засудила дії кремлівської влади. Співачка в майбутньому хоче отримати українське громадянство, про що ще 2022 року розповідав її тодішній коханий, виконавець Alekseev.
Нагадаємо, співачка Юлія Юріна, яка теж родом із Росії, але від 2012 живе в Україні, також вже тривалий час намагається отримати українське громадянство, але зіштовхується з відмовами. Нещодавно артистка зізналась, яке покарання їй загрожує в РФ за проукраїнську позицію.