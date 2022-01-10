Відома російська співачка показала, який вигляд має у купальнику після зменшення грудей

Ірина Дубцова декілька місяців тому зробила операцію.

Російська співачка Ірина Дубцова, яка не так давно видалила імпланти з грудей, показала, який вигляд має тепер у купальнику.

Артистка відпочиває на Мальдівах і вже наробила пікантних фото. На знімку, який виконавиця запостила у фотоблогу, знаменитість продемонструвала фігуру у рожевому купальнику. Ірина позувала на колінах, розсунувши ноги.

Ірина Дубцова / instagram.com/dubtsova_official

"У всіх є таке фото. І я туди ж", – прокоментувала зірка.

Зауважимо, Дубцова 12 років тому збільшила груди після пологів. Зараз же виконавиця наважилася на хірургічне втручання через те, що втомилася від великого бюсту. На її думку, пишні форми візуально робили її товстішою, а Ірина хотіла мати стрункий вигляд.

Нагадаємо, 2017 року співачка потрапила до бази "Миротворця". Причиною того, що Дубцова опинилася у "чистилищі" стало "свідоме порушення державного кордону України" та візити до окупованого Криму.

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