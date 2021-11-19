Відома російська співачка постраждала у пожежі: вона отримала 50% опіків тіла

Марина Хлєбникова перебуває на ШВЛ.

Стали відомі подробиці стану відомої російської співачки, зірки 90-х Марини Хлєбникової.

Як передає Telegram-канал Mash, під час пожежі у двоповерховій квартирі артистка постраждала найбільше. На той момент у помешканні разом з виконавицею перебувала її донька Домініка та чоловік.

Хлєбникова отримала 50% опіків тіла. Її екстренно госпіталізували, вона перебуває у реанімації на апараті ШВЛ з вазопресорною підтримкою. Співачка у медикаментозній комі. У 56-річної знаменитості постраждали шкіра обличчя, тулуба, верхні дихальні шляхи. Наразі проводиться інтенсивна терапія.

За попередньою версією, причиною пожежі в апартаментах співачки став недопалок, через який загорілися речі. Також є версія, що коротке замикання. Як передають РосЗМІ, у крові Хлєбникової також було виявлено алкоголь.

Марина Хлєбнікова відома російська естрадна співачка. Багато хто її знає за такими хітами, як "Чашка кофию", " "Солнышко мое, вставай!", "Дожди" та багато інших.

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