Відома російська співачка потрапила в жорстку ДТП: артистка отримала серйозні травми

Відома російська співачка Лада Денс потрапила у серйозну аварію.

ДТП сталося 5 серпня у Московській області, в місті Подольськ. Як передає низка РосЗМП, Денс їхала в таксі. Дорожньо-транспортна пригода сталася в результаті зіткнення трьох машин, в одній з яких була артистка. Внаслідок жорсткого зіткнення виконавиця отримала черепно-мозкову травму.

Як стало відомо згодом, автівку, в якій була Лада Денс, викинуло на узбіччя. Вона отримала серйозні травми, з місця аварії знаменитість шпиталізували на вертольоті. Її стан оцінюється як середньої важкості. Самостійно росіянка пересуватися не може, оскільки отримала забій хребта.

Лада Денс / Фото: instagram.com/lada_dance_official

"Вона була госпіталізована за допомогою медицини катастроф. Їхала з корпоративного виступу додому. Не зрозуміло, хто винен у аварії. Нині вона перебуває у клініці Бурденка. Усі сподіваємося на найкращий результат ситуації", – прокоментував інцидент представник співачки.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни в Україні Лада Денс жодним чином не висловила свою позицію і мовчить про своє ставлення до путіна. 2017 року виконавиця потрапила до бази сайту "Миротворець" через виступи на окупованій території України. Зокрема, артистка давала концерт у Донецьку.

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