Відома російська співачка прийшла на The Voice у Німеччині та набрехала про своє походження

Відома 35-річна російська співачка китайського походження Ян Ге, яка від 17 років жила в країні-агресорці Росії, неочікувано прийшла на вокальний проєкт The Voice у Німеччині.

Щоправда, деякі факти зі своєї біографії виконавиця приховала від тренерів шоу, аби їй точно не відмовили в участі. Зокрема, Ян розповіла, що вона приїхала з Китаю, аби прославляти культуру країни.

Однак після закінчення школи виконавиця жила в Росії. Там вона навчалася у вишах. Ян також знімалась в російських кіно та навіть була режисеркою деяких картин. До слова, співачка брала участь в російській версії "Голоса страны", де була в команді палкого путініста Діми Білана та дійшла до фіналу.

Ян Ге / Фото: instagram.com/yangge_

Про російське вторгнення до України Ян Ге не робила жодних чітких заяв у своєму фотоблогу. Лише завуальовано писала, що "війни будуть завжди". 2022 року співачка була в Москві, звідки публікувала фото. Нині вона живе за кордоном, куди переїхала ще минулого року.

Ян Ге у Москві / Фото: instagram.com/yangge_

Нагадаємо, за кордоном скасують публічних людей, які підтримують війну в Україні. Нещодавно скандальній Софії Стужук зірвали спортивний захід через її проросійську позицію.

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