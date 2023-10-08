Відома російська співачка з родиною застрягла в Ізраїлі і показалася в бомбосховищі

Відома російська співачка Глюк’oza пожалілася прихильникам, що опинилася в епіцентрі бойових дій в Ізраїлі.

У забороненій в Росії соцмережі Instagram виконавиця розповіла, що прилетіла до Тель-Авіва на концерт американського співака Бруно Марса, який мав відбутися 7 жовтня. Наразі сам Бруно Марс ще жодного разу на зв'язок з фанами не виходив.

Щойно артистка разом з родиною дісталася готелю, як почали лунати повітряні тривоги і всіх попросили сховатися у бомбосховищах. Глюк’oza розповіла, що наразі з нею та членами її родини все гаразд, вони дотримуються інструкцій, які їм надали у готелі.

Глюк’oza в Тель-Авіві, Ізраїль, в бомбосховищі

Повернутися до Росії артистка не може, оскільки раніше Росавіація запровадила обмеження на нічні вильоти з РФ до аеропортів Ізраїлю до особливих розпоряджень.

Російська співачка Глюк’oza з родиною опинилася в епіцентрі бойових дій в Ізраїлі

Пізніше в сторіз свого фотоблогу співака розповіла, що їй вдалося таки взяти квитки назад до РФ на 9 жовтня, а також показала, що на вулицях Тель-Авіва "все спокійно".

Що Глюк’oza говорить про війну в Україні

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Глюк’oza мовчить і жодним чином не висловила свою позицію. Лише 24 лютого 2022 року у своєму Facebook артистка залишила короткий допис "ні війні". І відтоді мовчить.

Глюк’oza про війну в Україні / Фото: facebook.com/Glukozamusic

У серпні 2020 року Глюк’oza намагалася потрапити на територію України проте Держприкордонслужба її не пропустила. Причино відмови стало незаконне відвідування окупованого Криму. Тоді у Мережі з'явилося відео, де під час допиту Глюк’oza на запитання "чий Крим" відповіла "український". Після цього артистка довго виправдовувалася перед росіянами, що мала на увазі не це і що її змусили сказати, що Крим українська земля.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня по Ізраїлю було завдано ракетного удару зі сторони сектору Газа, до країни проникли палестинські військові. Палестинське бойове угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за напад, а його збройне крило заявило, що запустило 5 тисяч ракет за 20 хвилин.

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