Відома російська співачка зменшила груди

Ірина Дубцова видалила імпланти.

Російська співачка Ірина Дубцова вдалася до нової пластичної операції.

Артистка, яка 12 років тому збільшила груди після пологів, тепер видалила імпланти. Про це вона днями розповіла на своїй сторінці в Instagram. На хірургічне втручання виконавиця наважилася через те, що втомилася від великого бюсту.

Ірина Дубцова до зменшення грудей / instagram.com/dubtsova_official

На її думку, пишні форми візуально робили її товстішою, а Ірина хотіла мати стрункий вигляд.

"Я не проти грудних імплантів, просто захотілося повернути природність", – повідомила вона.

Зауважимо, 2017 року Ірина Дубцова втрапила до бази "Миротворця". Причиною того, що співачка опинилася у "чистилищі" стало "свідоме порушення державного кордону України" та візити до окупованого Криму.

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