Відома скандальна реперка Cardi B втретє стала мамою й засвітилася з чоловіком, з яким розлучилася

Відома американська реперка Cardi B народила третю дитину.

Реперка повідомила радісну новину у своєму Instagram. Так, Cardi B на фото тримає новонароджену донечку, ніжно її обіймаючи в пологовому будинку. Для зірки це вже третя дитина. Вона також виховує 3-річного сина та ще одну старшу 6-річну доньку.

"Найгарніше маленьке створіння. 07.09.24", - написала виконавиця, зазначивши дату народження донечки.

Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

Багатодітна мама також опублікувала зворушливі знімки, як уперше взяла на руки крихітку після її народження та показала процес грудного вигодовування донечки.

Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

До слова, привітати з важливою подією Cardi B завітали найближчі. Зокрема, до пологового навідалася родина реперки, а також її двоє старших дітей і ексчоловік, музикант Offset, про розлучення з яким вона повідомила на початку минулого місяця. Колишній обранець і старша донька вже встигли потримати новонароджену на руках і познайомитися з новим членом родини.

Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

Родина Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

Нагадаємо, нещодавно донька української акторки Інни Білоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки, вперше показала 4-місячну доньку під час хрещення у церкві.

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