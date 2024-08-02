Відома скандальна реперка підтвердила чутки про розлучення й оголосила про вагітність: "Новий етап"

Відома американська реперка Cardi B оголосила, що втретє готується стати мамою.

Радісну звістку зірка повідомила в Instagram. Реперка опублікувала промовисті фото, на яких позує у розкішній червоній сукні, яка оголює помітно округлий животик. Cardi B заявила, що це стало для неї справжнім натхненням у непрості часи. Таким чином вона підтвердила чутки про розлучення з чоловіком, репером Offset після шести років шлюбу, які ширилися ще від грудня минулого року.

Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

"Після кожного фінішу настає новий етап! Я така вдячна, що розділила з тобою цю мить, ти принесла мені ще більше любові, більше життя і найголовніше відновила мої сили! Нагадала, що я можу мати все! Ти нагадала мені, що більше ніколи не доведеться обирати між життям, любов'ю та моєю пристрастю! Я так тебе люблю і не можу дочекатися, коли ти станеш свідком того, що ти допомогла мені досягти, до чого ти мене підштовхнула. Набагато легше долати життєві випробування, коли ти, твій брат та сестра щоразу доводите, що всі повороти долі варті того", — звернулася до майбутньої дитини реперка.

Зазначимо, від ексчоловіка Offset зірка Cardi B виховує сина Вейва та доньку Калче Кіару.

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Монатік сповістив про третю вагітність його дружини Ірини. Пара збирається стати багатодітною родиною.

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