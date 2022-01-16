Відома скандальна співачка прийшла на кремацію 17-річного сина у рожевому костюмі

Похорон відбувся у Дубліні.

Відома ірландська співачка Шинейд О'Коннор попрощалася зі своїм 17-річним сином, який нещодавно втік з психіатричної клініки та наклав на себе руки.

Родина Шейна вирішила його кремувати. На жалобну церемонію скандальна 55-річна артистка прийшла у яскравому рожевому спортивному костюмі. Відповідні фото опублікувало видання Daily Mail.

Також читайте 17-річного сина відомої скандальної співачки знайшли мертвим

Як йдеться у повідомленні, на церемонії були присутні 50 людей, зокрема, батько хлопця, відомий ірландський виконавець та продюсер Донал Ланні.

На своїй сторінці в Twitter виконавиця хіта Nothing Compares 2 U пояснила, що похорон у Дубліні відбувся за індуїстською традицією, яка "сподобалася б її сину".

"Ми попрощалися з нашим прекрасним ангелом Шейні. Дуже красива церемонія індуїстів. Шейну це сподобається. Я поклала йому у труну декілька пачок цигарок на випадок, якщо їх не буде на небесах", – написала зірка.

We just said goodbye to our beautiful angel, Shaney. Very lovely Hindu ceremony. Shane will have loved it. He was always chanting “Om. Shanti”. I put a few packs of fags in the coffin for him in case there’s none in heaven. He’ll have loved that too. Om. Shanti. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 15, 2022

Нагадаємо, тіло Шейна поліцейські знайшли 8 січня за два дні після того, як він був оголошений зниклим безвісти. Юнак втік з клініки, де він проходив лікування після двох спроб самогубства.

Минулого року співачка лікувалася від наркозалежності. А 2017-го зірка й сама хотіла вкоротити собі віку. Після трагедії Шинейд О'Коннор знову заявила, що "збирається піти за сином".

Читайте також: