Відома співачка чесно зізналася, чи шкодує про свою критику бодипозитивних зірок: "Мене підтримали"

Артистка не відмовилася від своїх слів і пояснила чому.

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, прокоментувала скандал, який зчинився після її критики фігур співачок Олександри Заріцької з KAZKA та реперки alyona alyona.

Виконавиця після своїх гострих висловлювань в бік течії бодипозитиву зізнається, що зовсім не вважає, що наговорила зайвого. Натомість СолоХа ще раз пояснила свою позицію, що нікого не намагалася образити, а лише застерегти від проблем зі здоров'ям, які можуть виникати внаслідок надлишкової ваги.

"У мене запитували мою думку. Я як найспортивніша співачка, яка мотивує людей бути гарними й здоровими, то не можу казати, що це так круто мати сто кілограмів і "може, мені зараз піти поїсти бургерів". Я ніколи не шкодую про те, що відбувається. Головне, щоб людина була щаслива. Їй подобається – робіть, що хочеться", - розповіла СолоХа на М1.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

До того ж співачка каже, що на хейт не зважає, адже переконана у правильності своєї позиції. Ба більше, знаменитість хоч і не назвала імен, але заявила, що дехто із зіркових колег таки підтримав її, проте не афішував цього публічно.

"Може, й телефонували (з критикою - прим. ред.), але я просто не беру слухавку від чужих номерів. Якщо подивитися на коментарі, то вони розділилися на два табори "за" та "проти". Багато зірок і колег мене підтримали, просто не можна казати. Але хейт прилітає за все", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала поділилася секретом, як повертається до форми після третіх пологів. Зірка назвала чотири дієві речі, як схуднути під час грудного вигодовування.

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