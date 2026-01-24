Відома співачка Юріна після розлучення закрутила роман і стала жертвою аб’юзу: "Хочу викреслити це"

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Відома співачка, екссолістка гурту YUKO Юлія Юріна приголомшила невдалим романом після свого розлучення.

Виконавиця ще минулого року оголосила про розрив шлюбу з чоловіком Владиславом Байдуном через зміну інтересів і негативний вплив роботи разом. Та, як виявилося, після того Юлія мала ще одні стосунки, які приховувала від публіки. За словами співачки, у той період вона вирішила одразу пізнати нових відчуттів і повірила в «ідеальну картинку», яка виявилася ілюзією. Тодішній обранець Юріної почав контролювати її життя і маніпулювати, тож вона пішла від нього.

«У мене були одні стосунки все життя — треба нові. І я повелася на дужзе гарну картинку. Це було кохання, яке закрутило. Була дуже закоханою й це спрацювало на всі мої психічні розлади, тригери й травми. Я вступила у супераб’юзивні стосунки. Я жила в сім’ї двох жінок — мама й бабуся — і немає якісної картини як має бути, не знаю як поводити себе в сім’ї з чоловіком. Мене покружляли й максимально пустили пил в очі, а потім потихеньку почали обмежувати в усьому», — шокувала артистка у проєкті «Слей Шоу».

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Щодо фізичного насилля Юріна відмовилася говорити прямо. Вона лише зазначила, що «просто хоче викреслити це з голови та життя». За словами співачки, після цього досвіду вона стала жорсткішою і навіть з іронією зізнається, що їй «шкода наступних чоловіків», які намагатимуться будувати з нею стосунки. Та у майбутньому Юлія все ж прагне «повернути відчуття себе як вільної жінки, яка може робити все що завгодно й не озиратися для реакції дозволу».

