ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
2 хв

Відома співачка Юріна після розлучення закрутила роман і стала жертвою аб’юзу: "Хочу викреслити це"

Артистка заговорила про постійний контроль з боку колишнього партнера.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юлія Юріна

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Відома співачка, екссолістка гурту YUKO Юлія Юріна приголомшила невдалим романом після свого розлучення.

Виконавиця ще минулого року оголосила про розрив шлюбу з чоловіком Владиславом Байдуном через зміну інтересів і негативний вплив роботи разом. Та, як виявилося, після того Юлія мала ще одні стосунки, які приховувала від публіки. За словами співачки, у той період вона вирішила одразу пізнати нових відчуттів і повірила в «ідеальну картинку», яка виявилася ілюзією. Тодішній обранець Юріної почав контролювати її життя і маніпулювати, тож вона пішла від нього.

«У мене були одні стосунки все життя — треба нові. І я повелася на дужзе гарну картинку. Це було кохання, яке закрутило. Була дуже закоханою й це спрацювало на всі мої психічні розлади, тригери й травми. Я вступила у супераб’юзивні стосунки. Я жила в сім’ї двох жінок — мама й бабуся — і немає якісної картини як має бути, не знаю як поводити себе в сім’ї з чоловіком. Мене покружляли й максимально пустили пил в очі, а потім потихеньку почали обмежувати в усьому», — шокувала артистка у проєкті «Слей Шоу».

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Щодо фізичного насилля Юріна відмовилася говорити прямо. Вона лише зазначила, що «просто хоче викреслити це з голови та життя». За словами співачки, після цього досвіду вона стала жорсткішою і навіть з іронією зізнається, що їй «шкода наступних чоловіків», які намагатимуться будувати з нею стосунки. Та у майбутньому Юлія все ж прагне «повернути відчуття себе як вільної жінки, яка може робити все що завгодно й не озиратися для реакції дозволу».

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук після розлучення з нардепом зізналася, яким має бути її майбутній чоловік, і зробила неочікувану заяву про народження дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie