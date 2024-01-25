Відома співачка KOLA вперше показала фото з весілля у Празі з чоловіком-іноземцем

Артистка показала карди, які були зроблені в день реєстрації шлюбу.

Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, вперше показала фото зі свого весілля з чоловіком-іноземцем, який старший за неї на 13 років.

Виконавиця вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя. Однак цього разу зірка зробила виняток. У своєму Telegram-каналі KOLA вперше показала фото зі свого весілля. Артистка опублікувала кадри, які були зроблені в день реєстрації шлюбу.

KOLA

Зокрема, співачка показала, як готувалася до офіційної частини весілля. Настя відмовилася від традиційного весільного вбрання. Вона обрала білу сорочку з корсетом, а також атласну спідницю, яка була оливкового кольору. Образ знаменитість доповнила сумочкою.

Одягатися нареченій допомагала мама. KOLA показала, як рідна людина затягувала їй корсет. До слова, судячи з виразу обличчя виконавиці, без сміху не обійшлося.

KOLA з мамою

А от свого нареченого KOLA не показала, адже ретельного приховує його. Відомо, що коханого артистки звуть В'ячеславом. Чоловік народився в Дніпрі, однак у дитинстві разом із батьками емігрував до Ізраїлю. Парочка познайомилася влітку 2022 року за кордоном під час благодійного заходу, де виступала KOLA. Вже влітку минулого року В'ячеслав освідчився Насті. Весілля закохані зіграли в Празі.

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