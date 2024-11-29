Відома співачка майстерно відповіла на закиди, що вона будує кар'єру за гроші сина нардепа ОПЗЖ

Українська співачка Roxolana, справжнє ім'я якої Роксолана Сирота, відреагувала на хейт після закидів, що її кар'єру фінансує родина проросійського політика Юрія Бойка з партії ОПЗЖ.

Річ у тім, що вже давно в Мережі ходили чутки про роман співачки з сином одіозного політика. Проте сама Роксолана ані підтверджує, ані спростовує такі родинні зв'язки з Юрієм Бойко. І допоки вона тримає особисте життя в секреті, юзери взялися припускати, що саме син проросійського політика фінансує розвиток її кар'єри.

Проте Роксолана не стала мовчати й у програмі "Ранок у великому місті" заперечила схожі чутки. Натомість співачка підкреслила, що її єдиною бізнес-партнеркою була й залишається сестра. Однак коментувати особисте життя вона навідріз відмовляється, бо її коханий проти публічності.

ROXOLANA / Фото: instagram.com/roxolanas

"Єдине, що можу сказати точно й гарантовано – я не будую кар'єру за жодні кошти від партій чи політичних сил. Це все наклеп. Усі ці фінанси – безпосередньо мої й моєї сестри, яка є бізнес-партнеркою. А хто мій партнер… То він не хоче бути публічним. Тому я не кажу, хто він. І це є справедливо. Хай пишуть", - зазначила Roxolana.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова заговорила за зміни в особистому житті. Вона вперше зізналася, що більше не самотня, й поділилася подробицями нового роману.

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