Відома співачка на тлі чуток про роман із Даніелем Салемом розкрила, які між ними стосунки

Артистка часто з'являється з шоуменом разом, а нещодавно почала піклуватися про його собаку, поки він на фронті.

Відома українська співачка Lida Lee на тлі чуток про роман із ведучим-військовим Даніелем Салемом розкрила, в яких стосунках вони насправді перебувають.

У Мережі з'являється чимало пліток щодо їхніх взаємин. Зокрема, парочку час від часу помічають разом, а нещодавно ж Ліда забрала до себе собаку Салема та почала про нього піклуватися, поки той перебуває на фронті. Як запевняє артистка в коментарі "Люкс ФМ", вони з ведучим під час повномасштабної війни зблизилися. Він першим допоміг їй у тяжкий період, а Lida Lee свого часу передавала Салему речі, які необхідні на фронті.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Ми реально під час війни дуже сильно здружилися, і Даня був тією людиною, яка першою мене підтримала у важкий період. А ми у свій час були першими, хто допоміг, коли він тільки пішов на фронт. Ми надали плитоноски, коли в нас був волонтерський штаб", - пояснила артистка.

Lida Lee наголосила, що їх із Даніелем Салемом поєднують лише дружні, а іноді й робочі стосунки, але не романтичні. Окрім того, співачка натякнула, що наразі в неї немає другої половинки і їй ще довго не захочеться бачити когось поруч із собою.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

"Коли жінка познайомилася із собою, нікого вона не хоче досить довго до себе підпускати", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Антон Савлєпов офіційно представив свою нову дівчину. Артист також розкрив подробиці про їхній роман.

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