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Відома співачка на тлі чуток про роман із Даніелем Салемом розкрила, які між ними стосунки

Відома співачка на тлі чуток про роман із Даніелем Салемом розкрила, які між ними стосунки

Даніель Салем і Ліда Лі

Артистка часто з'являється з шоуменом разом, а нещодавно почала піклуватися про його собаку, поки він на фронті.

Відома українська співачка Lida Lee на тлі чуток про роман із ведучим-військовим Даніелем Салемом розкрила, в яких стосунках вони насправді перебувають.

У Мережі з'являється чимало пліток щодо їхніх взаємин. Зокрема, парочку час від часу помічають разом, а нещодавно ж Ліда забрала до себе собаку Салема та почала про нього піклуватися, поки той перебуває на фронті. Як запевняє артистка в коментарі "Люкс ФМ", вони з ведучим під час повномасштабної війни зблизилися. Він першим допоміг їй у тяжкий період, а Lida Lee свого часу передавала Салему речі, які необхідні на фронті.

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Ми реально під час війни дуже сильно здружилися, і Даня був тією людиною, яка першою мене підтримала у важкий період. А ми у свій час були першими, хто допоміг, коли він тільки пішов на фронт. Ми надали плитоноски, коли в нас був волонтерський штаб", - пояснила артистка.

Lida Lee наголосила, що їх із Даніелем Салемом поєднують лише дружні, а іноді й робочі стосунки, але не романтичні. Окрім того, співачка натякнула, що наразі в неї немає другої половинки і їй ще довго не захочеться бачити когось поруч із собою.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official
Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

"Коли жінка познайомилася із собою, нікого вона не хоче досить довго до себе підпускати", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Антон Савлєпов офіційно представив свою нову дівчину. Артист також розкрив подробиці про їхній роман.

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