Відома співачка назвала причину розриву з чоловіком після 10 років шлюбу: "У нього вже інша сім'я"

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Реклама

Відома співачка, екссолістка гурту YUKO Юлія Юріна розкрила причину розлучення з чоловіком Владиславом Байдуном, з яким 10 років перебувала в шлюбі.

Артистка оголосила про розрив з обранцем 26 серпня. Саме тоді вони фіналізували процес розлучення та отримали свідоцтво. Та, виявляється, пара вже не разом протягом останніх трьох років.

У соцмережі X артистка говорить, що вони уклали шлюб у ранньому віці. З роками пара зрозуміла, що їхні інтереси змінилися і шляхи розійшлися. Тож, це й стало причиною розриву. Нині в колишнього чоловіка Юріної вже навіть інша сім'я.

Реклама

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

"Ми познайомились, коли нам було по 18-19 років, минув час, прекрасно прожили 10 років разом, потім зрозуміли, що вже інші інтереси і шляхи розходяться. Ми вже як три роки не жили разом, і були інші стосунки. У нього вже інша сім'я. Відкладали розлучення, ось цього року зробили", - прокоментувала артистка.

Зазначимо, Юлія Юріна родом із Росії, але ще 2012 року переїхала до України, де й залишилась жити. Виконавиця засуджує загарбницьку війну, яку розв'язала РФ, волонтерить, виступає на деокупованих територіях та досліджує український фольклор. Співачка намагається отримати громадянство України, однак поки що їй не вдалося цього зробити.