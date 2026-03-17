Відома співачка неочікувало заспівала хіт Лободи українською та пояснила свій неоднозначний вибір

Співачка LADA

Відома співачка LADA неочікувано заспівала хіт виконавиці Світлани Лободи українською та пояснила свій неоднозначний вибір.

14 березня у київському Палаці спорту відбулася церемонія нагородження незалежної музичної премії MUZVAR Awards, яка зібрала на одній сцені найпомітніших артистів української музичної індустрії. Одним провокативних виступів вечора став номер співачки LADA, яка виконала пісню "Мішка".

Співачка влаштувала на сцені справжнє шоу. LADA з'явилася на байку, який став центральним елементом постановки. Номер доповнили яскраві сценічні спецефекти, а також динамічна хореографія балету, що створило видовищний перформанс.

Артистка також вже пояснила неоднозначний вибір пісні. LADA, зазначила, що хоч Світлана Лобода й виконувала композицію, проте права на неї їй не належали. Тим часом співачка хотіла, аби "Мішка" нарешті зазвучав українсько. Врешті, вона й зробила це.

"Коли я вирішила співати цю пісню, я дізнавалась про право власності і так далі, і Світлана Лобода не має жодних прав на цю пісню. Звичайно, вийшло провокативно, бо пісня така. Але хотілося дати драйву, щоб пісня зазвучала саме українською мовою", - поділилась співачка.

Дата публікації 12:43, 17.03.26 Кількість переглядів 33

