Відома співачка обурилася українським шоубізом і звинуватила їх у заздрощах: "Це замовлення"

Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, різко висловилася про своїх колег з українського шоубізнесу.

Річ у тім, що днями виконавиця випустила пісню "Цілуй". Втім, за словами Анастасії, вона не може зараз потрапити у тренди. KOLA переконана, що це через скарги на пісню з боку її інших колег-співаків. Зірка здогадується, хто саме може ставати на заваді її успіху через заздрощі, але відмовляється публічно називати імена. Лише додає, що її дуже пригнічує така конкуренція поміж українськими музикантами.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

"Щось відбувається страшне з нашим кліпом. Це 100% якесь замовлення, щоб злити наш кліп, щоб його не пропустили у тренди. Це когось душить жаба. Звісно, ми приблизно розуміємо і знаємо, хто це, тому що ми бачимо, що відбувається. Знаєте, що найжахливіше? Нам жодних ворогів не треба, тому що ми так ненавидимо одне одного, так заздримо одне одному… Стільки питань не вирішених. Це жахливо й низько", - розповіла у фотоблогу артистка.

Нагадаємо, нещодавно KOLA показала свою маму-красуню та здивувала її молодим виглядом у 65 років.