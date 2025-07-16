Відома співачка після невдачі на нацвідборі на "Євробачення" заговорила про повернення на конкурс

KRUTЬ / © instagram.com/bandura_krut

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Українська співачка та бандуристка Марина Круть, вона ж KRUTЬ, заговорила про повернення на нацвідбір на "Євробачення".

Виконавиця двічі намагалася потрапити на конкурс, але їй цього не вдавалося. Та артистка, схоже, не збирається опускати рук. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко бандуристка говорить, що все ж таки хотіла б поїхати на "Євробачення", тож спробує свої сили на нацвідборі ще раз. Щоправда, KRUTЬ поки не знає, коли саме повернеться, адже на наступні два роки в неї повністю розписаний робочий графік. Тим не менш, бандуристка вже поступово працює на конкурсною композицією.

"Мене не цікавить нацвідбір, мене цікавить сам конкурс "Євробачення". Якщо б можна було без нацвідборів, я була б дуже щаслива. Я б хотіла піти втретє. Станом на зараз у мене є графік розписаний на 2026-2027 роки. На жаль, є велика ймовірність, що я буду зайнята, коли буде відбуватися нацвідбір. Я б дуже хотіла. Якщо мені випаде така нагода, я б пішла. Композиції ще немає, ми в процесі, але задум вже є", - говорить співачка.

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KRUTЬ / © instagram.com/bandura_krut

До речі, частково Марина Круть була дотичною до "Євробачення". Річ у тім, що в пісні Kalush Orchestra – "Стефанія", яка 2022 року виборола на конкурсі перше місце, звучить партія бандуристки.

"У пісні "Стефанія", яка виграла на "Євробаченні" 2022 року є мій запис. Там є бандура, яка звучить. Цього ніхто не знає, бо ми це не афішували, я не робила з цього величезний інфопривід. У ній була бандура ще на самих початках, ще тоді навіть вокалу, здається, не було. Вона звучить тихенько, її там небагато", - зізналась артистка.

Зазначимо, KRUTЬ вже двічі намагалася потрапити на "Євробачення". 2020 року артистка брала участь у нацвідборі з піснею "99", але посіла тоді третє місце. 2023-го виконавиця повернулася на конкурс. Марина Круть спробувала свої сили з піснею "Колискова" і посіла вже друге місце.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КРУТЬ вже ПЕРЕМАГАЛА НА ЄВРОБАЧЕННІ?! Про нацвідбір, машини для колишніх і доходи

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Нагадаємо, раніше KRUTЬ заговорила про зміни в особистому житті. Також артистка висловилася про свої колишні стосунки.