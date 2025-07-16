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Відома співачка після невдачі на нацвідборі на "Євробачення" заговорила про повернення на конкурс
Марина Круть двічі намагалася поїхати на "Євробачення" від України, але їй цього не вдавалося. Утім, артистка не збирається опускати рук.
Українська співачка та бандуристка Марина Круть, вона ж KRUTЬ, заговорила про повернення на нацвідбір на "Євробачення".
Виконавиця двічі намагалася потрапити на конкурс, але їй цього не вдавалося. Та артистка, схоже, не збирається опускати рук. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко бандуристка говорить, що все ж таки хотіла б поїхати на "Євробачення", тож спробує свої сили на нацвідборі ще раз. Щоправда, KRUTЬ поки не знає, коли саме повернеться, адже на наступні два роки в неї повністю розписаний робочий графік. Тим не менш, бандуристка вже поступово працює на конкурсною композицією.
"Мене не цікавить нацвідбір, мене цікавить сам конкурс "Євробачення". Якщо б можна було без нацвідборів, я була б дуже щаслива. Я б хотіла піти втретє. Станом на зараз у мене є графік розписаний на 2026-2027 роки. На жаль, є велика ймовірність, що я буду зайнята, коли буде відбуватися нацвідбір. Я б дуже хотіла. Якщо мені випаде така нагода, я б пішла. Композиції ще немає, ми в процесі, але задум вже є", - говорить співачка.
До речі, частково Марина Круть була дотичною до "Євробачення". Річ у тім, що в пісні Kalush Orchestra – "Стефанія", яка 2022 року виборола на конкурсі перше місце, звучить партія бандуристки.
"У пісні "Стефанія", яка виграла на "Євробаченні" 2022 року є мій запис. Там є бандура, яка звучить. Цього ніхто не знає, бо ми це не афішували, я не робила з цього величезний інфопривід. У ній була бандура ще на самих початках, ще тоді навіть вокалу, здається, не було. Вона звучить тихенько, її там небагато", - зізналась артистка.
Зазначимо, KRUTЬ вже двічі намагалася потрапити на "Євробачення". 2020 року артистка брала участь у нацвідборі з піснею "99", але посіла тоді третє місце. 2023-го виконавиця повернулася на конкурс. Марина Круть спробувала свої сили з піснею "Колискова" і посіла вже друге місце.
▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КРУТЬ вже ПЕРЕМАГАЛА НА ЄВРОБАЧЕННІ?! Про нацвідбір, машини для колишніх і доходи
Нагадаємо, раніше KRUTЬ заговорила про зміни в особистому житті. Також артистка висловилася про свої колишні стосунки.