Відома співачка після відмови від нацвідбору на "Євробачення" заговорила про повернення на конкурс
Артистка пояснила своє ставлення до всієї ситуації.
Українська співачка SKYLERR, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець, зізналася, що не виключає свого повернення на сцену конкурсу.
2024 року артистка брала участь у нацвідборі на "Євробачення". Проте у фіналі добровільно зняла свою кандидатуру через збій у роботі застосунку "Дія" та сумніви в чесності голосування.
Торік артистка категорично заявила, що більше не братиме участі в нацвідборі. Однак тепер зізналася, що остаточної крапки не ставить.
"Не можу сказати, що прям точно ні. Ніби є якийсь незакритий гештальт. Звісно, все залежить від пісні. Якщо вона з’явиться і я відчую, що це саме те, тоді можливо", — поділилася Skylerr у шоу "Ближче до зірок".
Поки ж нової конкурсної композиції немає, співачка зосереджена на власному творчому розвитку та "створенні кращої версії себе". Зірка активно займається спортом, почала пробувати цвяхостояння та відкрила для себе нове хобі — складати конструктори.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Даша Майорова відмовилася від участі в нацвідборі на "Євробачення", попри пропозицію самої Джамали. Артистка пояснила, чому вирішила не боротися за шанс представити Україну на міжнародній сцені.