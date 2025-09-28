Відома співачка після відмови від нацвідбору на "Євробачення" заговорила про повернення на конкурс

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Українська співачка SKYLERR, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець, зізналася, що не виключає свого повернення на сцену конкурсу.

2024 року артистка брала участь у нацвідборі на "Євробачення". Проте у фіналі добровільно зняла свою кандидатуру через збій у роботі застосунку "Дія" та сумніви в чесності голосування.

Торік артистка категорично заявила, що більше не братиме участі в нацвідборі. Однак тепер зізналася, що остаточної крапки не ставить.

"Не можу сказати, що прям точно ні. Ніби є якийсь незакритий гештальт. Звісно, все залежить від пісні. Якщо вона з’явиться і я відчую, що це саме те, тоді можливо", — поділилася Skylerr у шоу "Ближче до зірок".

Поки ж нової конкурсної композиції немає, співачка зосереджена на власному творчому розвитку та "створенні кращої версії себе". Зірка активно займається спортом, почала пробувати цвяхостояння та відкрила для себе нове хобі — складати конструктори.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Даша Майорова відмовилася від участі в нацвідборі на "Євробачення", попри пропозицію самої Джамали. Артистка пояснила, чому вирішила не боротися за шанс представити Україну на міжнародній сцені.