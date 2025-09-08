ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
897
Час на прочитання
3 хв

Відома співачка після виїзду з України здивувала позицією і зібралася співати російською у Києві

Артистка Луна висловила свою позицію щодо вторгнення РФ до України та мовного питання.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Співачка Луна

Співачка Луна / © instagram.com/kri_luna

Співачка Луна, вона ж Христина Герасимова, яка нещодавно висловилася про виїзд чоловіка з України, пояснила свою громадянську позицію.

Під час еміграції за кордон артистка відверто поділилася, що не почувається приналежною до будь-якої спільноти, тому прижитися будь-де — проста для неї справа. За її словами, її статус “чєловєка міра” дає їй свободу.

“Я не патріотка. Не відчуваю своєї причетності до жодного національного руху. Я більше ототожнюю себе як “чєловєк міра” і “чєловєк Всєлєнной”, як людина, яка має свої корені, але не боїться вирвати себе з корінням і прижитися в іншому місці. Я адаптивна до всього. Прийняття цього факту дає мені відчуття внутрішньої свободи. Тобто я нікому й нічому не належу, а належу лише сама собі”, — здивувала співачка в інтерв'ю російському проєкту ”А поговорить”.

Співачка Луна / © instagram.com/kri_luna

Співачка Луна / © instagram.com/kri_luna

Попри те, Луна чітко окреслила межі своєї позиції. Хоча вона і не вважає себе патріоткою України, проте однаково ненавидить РФ. Публічно вона визнала тероризм сусідньої країни, але тут же з теплотою пригадала свої виступи для росіян. Артистка додала, що перепрошувати за свої минулі гастролі в Росії не хоче, адже нібито не розуміє, “у кого та за що перепрошувати”.

“До Росії в мене огидне ставлення, тому що її представляє Путін і вся його політика. Увесь цей терор… Ну яке може бути ставлення? Росія вдерлася в Україну, мій дім. Змусила мене емігрувати, вбиває невинних людей, ґвалтує. Але є минулий бекґраунд. Якщо говорити про всі мої дотики до Росії поза політикою і до повномасштабної війни, то вони були винятково в позитивному руслі, бо аудиторія з Росії мене любила і сприймала”, — заявила Луна.

Співачка Луна / © instagram.com/kri_luna

Співачка Луна / © instagram.com/kri_luna

І, схоже, співачка настільки випала з контексту, що не виключає свого повернення на українську сцену з російськомовним репертуаром під час війни. Навіть знаючи про мовний скандал з Сердючкою, коли організаторів оштрафували за російську в межах її шоу в Києві, Луна продовжує бути впертою. Вона дивує наївністю та переконана, що на “заспокоєння людей” у питанні мови буцімто просто треба час.

“Я повернуся до України, коли ще нічого й не закінчиться. Не знаю, може, ще й до Києва поїду виступати. Дуже на це сподіваюся. Люди трохи заспокояться у плані агресії через мовне питання і зрозуміють, що ми всі єдині й потрібно приймати всіх у “плюс” та взаємодіяти. І, можливо, тоді навіть російськомовний артист захоче писати більше пісень українською. Бо не буде такого тиску”, — видала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько також втрапила в мовний скандал. Вона пояснила, чому під час війни в публічному просторі спілкується російською.

Дата публікації
Кількість переглядів
897
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie