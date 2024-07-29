Відома співачка після атаки ботів на її пісню висловилася про замовника схеми: "Можливо, помилка"

Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, після різкої заяви про навалу ботів на її кліп, висловилася про те, хто за цим стояв.

KOLA після зіпсованої ботами прем'єри її кліпу на пісню "Цілуй" заявила, що показники доводять, що це зроблено було свідомо кимось невідомим, щоб її трек не потрапив у тренди. Хто ж вставляв палки у колеса – артистка наразі не береться робити висновки, хоча до цього була впевнена, що це справа рук її колег по сцені. Втім, вона не виключає, що могла статися й технічна помилка.

"Хто це й що це – я не можу сказати. Я знаю, що обіцяла сказати, але ми не стикалися з пошуком чогось такого раніше, щоб виявити, хто це. Це нереально. Я знаю, що у наших зірок були такі самі ситуації, просто про це ніхто не казав. Можливо, це була помилка. Я досі в це вірю. Але факти на YouTbe показують дещо інше", - розповіла KOLA в коментарі програмі "Ранок у великому місті".

KOLA

Свою емоційність довкола ситуації з кліпом Анастасія пояснює звичайним людським фактором, коли кропіткій роботі зумисно перешкоджають невідомі.

"Я не бажала комусь зла. Це нормальна реакція людини, яка вважає, що це не справедливо", - додає артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко вперше відповіла на закиди, що вона вкрала ідею курсу з голосу у іншої відомої колеги по сцені.

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