Відома співачка показала раніше небачене фото з молодими Ротару, Білик та Пономарьовим

Зірка 90-х Астрая також розповіла, яка тоді атмосфера панувала між колегами за сценою.

Відома українська співачка, зірка 90-х Астрая приголомшила раритетним знімком, де зображені ще зовсім молоді відомі артисти.

Фото з власного архіву виконавиця надала виданню Oboz.ua. Знімок був зроблений під час фестивалю "Пісенний вернісаж". Як говорить Астрая, це був один із найперших конкурсів, що був присвячений саме українській естраді.

"Це фото було зроблено під час Всеукраїнського фестивалю "Пісенний вернісаж". Це був один із найперших конкурсів сучасної пісні на нашій естраді. Його батько – легендарний режисер Борис Шарварко. Фото 1996-го або 1997 року", - говорить Астрая.

Загалом, на кадрі можна помітити Софію Ротару, Ірину Білик, Олександра Пономарьова, Василя Зінкевича, Віталія Білоножка, Любов та Віктора Анісімових, телеведучих Александра Сафонова та Василя Ілащука. Вони позували серед тодішньої політичної еліти – другого президента Леоніда Кучми, голови його адміністрації Євгена Кушнарьова, очільника Києва Олександра Омельченка.

Ротару, Білик, Пономарьов та інші артисти на фестивалі "Пісенний вернісаж" / Фото: особистий архів

Також співачка Астрая розповіла, яка тоді атмосфера панувала між колегами за сценою. Артистка говорить, що вони товаришували групками. Однак, артисти завжди були привітні між собою і ставилися одне до одного з повагою.

"Тоді всі, як і зараз, дружили здебільшого своїми колами. Хто з ким їздив на гастролі, виступав разом у концертах – з тим і був ближчим. Час від часу чую розмови про те, що Софія Ротару в компаніях артистів поводилася трохи відсторонено та навіть зверхньо. Ні, це не так. Вона дуже приязно ставилася до колег, особливо до молоді. Щоб хтось не вітався в шоубізнесі, відмовлявся спілкуватися – це вже пізніше прийшло. В той час такого не було. Тоді панувала повага, культура та вдячність глядачеві", - розповіла виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно донька артиста Кузьми Скрябіна показала його архівне фото з молодості. З нагоди важливої дати Барбара вшанувала пам'ять батька.

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