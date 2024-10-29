Відома співачка показалася з чоловіком-музикантом у Канаді: як пара провела час разом

Гурт The Hardkiss дає концерти у повному складі за кордоном.
Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік, музикант Валерій Бебко разом проводять час у Канаді.
Так, подружжя тижнями тому ділилося, що розпочало іноземний тур з гуртом The Hardkiss. І вперше разом вони з'явилися в США, де відіграли концерт для фанів у повному складі колективу. Згодом Вал сповістив у своєму Instagram, що вони з командою поїхали далі до Канади.
Однак, закохані встигли провести трохи часу не лише за роботою. Так, чоловік Саніної показав їхні прогулянки містом і фотосесії дружини на вулиці. Крім того, поділився фрагментами з їхнього виступу і як вони запалили своїх фанів рок-хітами.
"Канада 2024", - лаконічно підписав кадри Бебко.
Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення ходили чутки, що чоловіча частина колективу The Hardkiss перебуває за кордоном. Тож, під час війни Юлія бачиться зі своїм чоловіком Валерієм лише за кордоном. Тим не менш, пара вирішила поєднати особисте й робоче та зараз разом виступає на сцені у звичному складі рок-гурту. Тим часом в Україні виконавиця дає сольні концерти з іншим складом команди.
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