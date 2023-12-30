Відома співачка пригадала Козловському помилки минулого і зізналася, що не може йому пробачити

Співачка та ведуча, президентка артагентства "Територія А" Анжеліка Рудницька заявила, що не може пробачити співаку Віталію Козловському його "помилки минулого".

Зокрема, Рудницька пригадала, як 2017-го року Козловський їздив з величезним букетом квітів до ексмера Слов'янська Нелі Штепи. Її, нагадаємо, посадили під домашній арешт через підтримку окупантів. Тоді ще Козловський запостив фото зі Штепою у соцмережі, але через шквал критики поквапився видалити його.

Не забуде Рудницька Козловському й виступ у Москві 2018 року на 9 травня.

За словами ведучої, помилки Віталія – це "плювок в обличчя усім нашим захисникам, нівелювання подвигів воїнів, які стали на захист країни з 2014 року", пише oboz.ua

"Я ніколи не чула від нього вибачень – ані за виступи на Красній площі в Москві на 9 травня, ані за квіти, які він повіз зрадниці Нелі Штепі, яка приймала загарбників із розкритими обіймами. Ще й виклав у соцмережі фото з нею із підписом: "Своих не бросаем". Це був плювок в обличчя усім нашим захисникам, нівелювання подвигів воїнів, які стали на захист країни з 2014 року. Чому я повинна йому це пробачати? В той час мій рідний дядько і ще тисячі українців гинули під Луганськом. Як можна це забути?" - пояснила свою думку Рудницька.

Віталій Козловський і Неля Штепа

Також вона прокоментувала й те, що попри всі свої помилки минулого зараз Віталій Козловський боронить Україну від російських окупантів у складі ЗСУ:

"Я не знаю, чи він зараз воює. Виставляти селфі у військовій формі і воювати – це різні речі. Але якщо він переосмислив вчинки і реально готовий брати на себе відповідальність за долю країни, то, звичайно, це багато чого міняє. Кожній людині треба давати шанс змінитися. І зараз не час між собою сваритися, нині треба використовувати будь-яку можливість для об'єднання, триматися одне одного", - впевнена Рудницька.

Віталій Козловський зараз захищає Україну від російських окупантів / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, що влітку цього року Віталія Козловського призвали на службу. Раніше виконавець розповідав, чи були у нього якісь привілеї під час військових навчань. Розповів артист-захисник й про те, як з нього навіть "трохи знущалися".

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