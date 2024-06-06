Відома співачка приголомшила виконанням пісні "Скрябіна" і довела до мурах потужним вокалом

Українська співачка Тіна Кароль нарешті потішила новим випуском авторського проєкту "Дім звукозапису".

Героями шоу стали співачка LELY45 та гурт "Скрябін". У новому випуску Тіна Кароль вирішила надати другий подих композиції колективу "Наші". Співачка пояснила, що це дуже особливий трек, який увійшов до перших альбомів "Скрябіна". Тіна Кароль обрала саме LELY45, аби та переспівала пісню, адже, за її словами, вона відчула її схожість із сенсами композиції.

LELY45 та Тіна Кароль

"Сьогодні буде драйвова програма, бо на одній сцені зустрінуться панкрок та індірок - це гурт "Скрябін" та LELY45! У виконавців буде всього дві години для спільної репетиції, аби заспівати особливу пісню Кузьми з першого дубля. Обрана пісня дуже особлива для гурту "Скрябін", вона майже з їхніх перших альбомів, коли були досить юні, молоді з вирієм протесту всередині. Я відчуваю схожий протест у LELY45 і що її нерв характеру тотожний з усіма сенсами цієї пісні", - зазначила Тіна Кароль.

LELY45 та Тіна Кароль

Загалом, LELY45 майстерно вдалося переспівати трек. Потужний вокал співачки викликає мурахи шкірою. Як зазначила LELY45, вона відповідально поставилася до завдання, адже обожнює творчість гурту "Скрябін", тож намагалася передати всю атмосферу пісні "Наші".

"Я люблю "Скрябіна", деякі пісні знаю від першого рядка до останнього, деякі я можу інтуїтивно підспівувати. У пісні "Наші" я дуже органічна, я спробувала передати ту атмосферу, яку закладав Кузьма. Напевне, мені це вдалося. Ця пісня, як ніколи важлива, адже вона віддзеркалює єдиний меседж суспільства: ми - українці, й ми цим пишаємося", - поділилася LELY45.

LELY45 та Тіна Кароль

Рік написання пісні "Наші" - початок двохтисячних. Кузьма переживав момент гострої ідеологічної несправедливості, адже у той період на радіо та телебаченні було засилля російськомовного шансону. За словами учасників гурту "Скрябін", Кузьма досить зрозуміло транслював протест проти такого стану речей, й слова з пісні "Наші" як ніщо краще демонструють його патріотичну та моральну позицію.

LELY45 та Тіна Кароль

"Пісню "Наші" несправедливо до цього не бачили. Люди повинні почути її саме сьогодні. Вона насущна! Ми будуємо історію справжньої України, незалежної європейської країни", - наголосив Олексій Зволинський, гітарист гурту "Скрябін".

Зазначимо, Тіна Кароль не лише допомогла LELY45 надати пісні "Наші" другий подих. Артистка також дослідила історію композиції. Зокрема, вона поспілкувалася з людьми, які були дотичні до її створення. До нового випуску увійшли ексклюзивні інтерв'ю з автором книги "Ми, дороги і Кузьма", близьким другом виконавця Віталієм Бардецьким та вдовою Андрія Кузьменка - Світланою Бабійчук.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя потішила новою піснею. Виконавиця випустила трек "Нірвана", де заспівала про розлуку з коханим.

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