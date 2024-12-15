Відома співачка пройшлася по лонглисту нацвідбору на "Євробачення" і дорікнула Кароль: "Хто протеже?"

Українська співачка СолоХа після оголошення учасників нацвідбору на "Євробачення" зробила гучну заяву.

Річ у тім, що цього року виконавиця подавала свою кандидатуру на нацвідбір одразу з двома піснями й вклала у це чимало фінансів і сил. Проте у результаті їй не вдалося потрапити до лонглиста, оприлюдненого на початку грудня.

Після цього СолоХа дорікнула суддям і, зокрема, продюсерці нацвідбору Тіні Кароль у несправедливості відбору. На її думку, деякі з артистів, які потрапили до лонглиста, були не такими продуктивними, як вона протягом цього року. Ба більше, співачка запідозрила, що деякі учасники могли скористатися своїми зв'язками в українському шоубізнесі.

"Я хотіла б дізнатися, чому деякі люди (потрапили у лонглист на нацвідбору – прим. ред.). Наприклад, є співак KHAYAT. Він тричі пробує себе на сцені Нацвідбору. Чому так? Гурт Ziferblat – двічі. За рік вони випустили одну пісню. Тобто в них була можливість проявляти себе, а вони не роблять цього. Гурт YAGODY – теж одна пісня за рік. Нічого не роблять, двічі вже вони потрапляють. Я не розумію, хто їх протеже, хто їх продюсує? Чи мені треба сказати: "Тіна Кароль, удочери мене?!", - різко прокоментувала СолоХа на М1.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Зрештою, обурена артистка заявила, що не знає про критерії, за якими відбувався відбір пісень. Проте додала, що не планує спинятися у досягненні цілі. Тому не виключає, що наступного року знову спробує свої сили та вдачу.

"Ти готуєш пісню, хореографію, костюми… Це дуже великий фінансовий, фізичний, психологічний ресурс… У мене була підтримка! Я не розумію, чому так сталося й які у них критерії. Життя триває. Думаю, буду ще пробуватися. Може, будуть якісь інші правила чи журі більш справедливе", - наголосила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно лідер панк-гурту "Хейтспіч" також прокоментував свою відсутність у лонглисті. Дмитро Однороженко навіть публічно звернувся до Кароль і послав її.

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