Відома співачка публічно відмовилася від російського громадянства на користь українського

Юлія Юріна порадилася з юристами щодо того, що буде з її документами.

Співачка Юлія Юріна, яка днями у сльозах пожалілася, що вже 12 років не може отримати українське громадянство, порадилася з юристами.

У коментарі програмі "ЖВЛ" Юріна розповіла, що насправді все не настільки критично, як вона собі представляла. Як відомо, артистка народилася в Росії, та з 18 років переїхала до України. В нашій країні Юріна закінчила київський виш і закохалася в український фольклор.

У артистки є посвідка на постійне проживання, але проблема в тому, що термін дії цієї посвідки завершується за рік. І цей документ вона ніяк не зможе поновити, адже в неї закінчується термін дії й російського паспорту. А до Росії вона не може поїхати, бо там її одразу арештують за проукраїнську позицію. Останньою краплею став законопроєкт про множинне громадянство.

Юлія Юріна / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

У "ЖВЛ" Юріна розповіла, що її цей законопроєкт не стосується, оскільки вона не хоче подвійне громадянство, а хоче відмовитися від російського:

"Я зателефонувала юристам. Вони мене заспокоїли. Пояснили, що насправді це закон про подвійне громадянство для громадян України, які можуть отримати це окрім громадян Росії. І це мене взагалі не стосується, бо моя мета відмовитися від російського громадянства і отримати українське. Мені не потрібно подвійне. Плюс я рік тому подала свої документи, вони мають вже десь лежати в офісі президента і чекати на свій підпис. У мене здані всі іспити, у мене мовний іспит на 95 зі 100 балів. Мене ніхто не депортує", - поділилася перебігом справ Юріна.

Юлія Юріна / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

Нагадаємо. раніше Юлія Юріна розповідала про свої взаємини з батьками-росіянами.

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