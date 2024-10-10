Відома співачка разом з 38-річним чоловіком-українцем під час війни переїхала з України до Іспанії

Відома співачка Луна, вона ж Христина Герасимова, оголосила, що разом із чоловіком, музикантом Олександром Волощуком, та дітьми виїхала з України до Іспанії.

Артистка говорить, що прийняла рішення про виїзд першою чергою через синів. За словами виконавиці, вона хотіла, аби вони перебували в безпеці. Утім, під час постійних обстрілів Луна не могла це гарантувати. Окрім того, співачка зізналась, що втомилася від постійної тривоги, стресу, вимкнень світла. Особливо складно стало з цим миритися після появи другої дитини. До слова, Луна на початку цього року народила хлопчика.

Співачка Луна з молодшим сином / Фото: instagram.com/kri_luna

"Виїхала я, перш за все, через втому від постійного стресу: тривоги, обстріли, відключення світла. Народження молодшої дитини зробило рішення про від'їзд очевидним. Як мати я хотіла забезпечити безпеку новонародженій дитині. Хоч для мене було важливо народити сина в Україні, я не могла ігнорувати постійну небезпеку. Я глибоко переконана, що певні важливі речі відбуваються лише на рідній землі, і тому я не зрікаюся України та не рву з нею зв'язок", - розповіла артистка в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

Виконавиця говорить, що планувала від'їзд з України, однак обстріл "Охматдиту" прискорив це. Зокрема, за словами артистки, дитяча лікарня розташована неподалік від її квартири, тож всі, хто перебував вдома, чули гучні вибухи та не на жарт злякалися. Луна не хотіла, аби її діти чули вибухи і відчували страх і загрозу.

Співачка Луна з синами / Фото: instagram.com/kri_luna

"Трапився інцидент, який підштовхнув мене до рішення про від'їзд. Під час обстрілу снаряд потрапив в лікарню "Охматдит", за три кілометри від нашого будинку. Тоді я була в іншій лікарні, а дитина залишалася вдома з нянею і мамою. Ця подія на місяць прискорила наш від'їзд. Я не хотіла, щоб моя дитина продовжувала чути вибухи, бачити страх і перебувати під загрозою. Я довго сподівалася, що війна закінчиться швидко, але коли цього не сталося, стало зрозуміло, що час діяти", - додала артистка.

Є ще один фактор, який вплинув на рішення Луни виїхати з України. Артистка говорить, що вирішила й далі співати російськомовні пісні та писати нові треки російською. Виконавиця говорить, що не може відмовитися від своєї творчості, а хоче бути собою. Луна додала, що в Україні не може творити російською, адже під час війни мова агресора є неприпустимою. Тож, співачка виїхала за кордон, де може це вільно робити.

Співачка Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

"Я вирішила випускати пісні російською мовою. Такі правила: в умовах війни неможливо просувати культуру та мову країни-агресорки. Прийнявши це, я вирішила працювати і виступати для аудиторії за кордоном, яка приймає мене та мою творчість. У результаті я зібрала життя у 30 коробок, поїхала з дитиною", - додала артистка.

Виконавиця оселилася в Барселоні, Іспанія. Разом із неї за кордон переїхав і її чоловік-українець, якому 38 років. Артистка запевнила, що проблем з перетином кордону в нього не виникало. За словами Луни, Волощук виїхав, адже не міг миритися з "природними соціальними процесами в Україні".

Співачка Луна з чоловіком / Фото: instagram.com/kri_luna

"Проблем із виїздом не було. Вирішив виїхати, оскільки природні соціальні процеси в Україні парадоксально дедалі більше нагадують структурні настанови РФ", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно блогер Олександр Волошин оголосив, втік з України до Іспанії, адже нібито його життю загрожувала небезпека. Журналістка Раміна Есхакзай провела розслідування. Вона заявила, що Волошин багато в чому набрехав. Нещодавно Раміна повідомила, що за блогера взялася поліція, адже вона передала правоохоронцям весь зібраний матеріал про його втечу з країни.

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