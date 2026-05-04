Відома співачка різко дорікнула Трінчер у копіюванні її еротичного образу: "Повністю злизано"

СолоХа, Анна Трінчер

Реклама

Українська співачка Анна Трінчер анонсувала нову пісню у розкутому образі й розгнівала свою колегу СолоХу.

Артистка поділилася в Instagram фрагментом майбутнього релізу, де постала у спокусливому образі на кухні. У ролику Трінчер у яскравій сукні та панчохах грайливо взаємодіє з продуктами та додає відео еротичних ноток. Зокрема, імітує приготування тіста, а у перервах п’є молоко й ласує полуницею зі збитими вершками. Ще більше уяву фанів розбурхують її пози та доторки до себе.

Допис Анни Трінчер — реакція СолоХи

Доволі провокативне відео викликало чимало емоцій. Так, СолоХа заявила, що побачила у Анни надто багато схожого зі своїм кліпом на пісню «Булочка». У ньому вона також використовувала подібні візуальні прийоми — кухню, десерти та еротичну подачу. Співачка не стримала емоцій і публічно звернулася до колеги в коментарях, а згодом опублікувала відео з порівнянням у сториз.

Реклама

«Мій кліп „Булочка“ повністю злизано… Невже нема більше фантазії. Я в ах**», — різко написала артистка колезі.

Дата публікації 17:07, 04.05.26 Кількість переглядів 8 СолоХа розкритикувала Анну Трінчер і дорікнула їй у плагіаті

У відповідь шанувальники Анни стали на її захист. Зокрема, дорікнули Солосі у «заздрощах», спробах буцімто привернути увагу до кліпу «Булочка» і закликали «припинити доколупуватися до колег». До того ж проаналізували обидва відео і визнали, що «це не має нічого спільного».

Серед зіркових колег Анни також знайшлося чимало тих, хто відреагував із гумором. Зокрема, Злата Огнєвіч пожартувала: «Аню, ти пожежа. Так панкейки хоч вийшли?». А суддя «МастерШефа» Володимир Ярославський додав: «Як таке можна було зняти без мене». Проте сама Трінчер поки що не реагувала на скандал.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Білан жорстко дорікнула колишньому чоловіку Володимиру Ращуку у брехні після його заяв про спільного сина.

Реклама

Новини партнерів