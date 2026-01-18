Відома співачка різко відреклася від кар’єри й уїдливо підколола продюсерку Jerry Heil: "В істериці"

Кажанна та Jerry Heil / © instagram.com/kazhanna_

Відома співачка Кажанна шокувала публічним зізнання про співпрацю з продюсеркою Jerry Heil, справжнє ім’я якої Яна Шемаєва, та її лейблом.

У фотоблогу артистка несподівано натякнула, що розриває співпрацю і навіть розглядає можливість покинути шоубізнес. І все це на тлі скарг Кажанни на лейбл Jerry Heil й моральні травми, які вона нібито отримала під час спільної роботи.

«У мене немає більше бажання вести публічну діяльність та писати музику. Індустрія — жах, соціум — ще гірше. Дякую лейблу NOVA MUSIC за всі мої моральні травми за ці два роки. Ви, як той самий перший колишній, після якого треба десять років терапії. Гудбай», — різко написала Кажанна у сториз.

Допис Кажанни / © instagram.com/kazhanna_

За словами Кажанни, після оприлюднення цієї заяви з нею нібито зв’язався лейбл і заговорив про «репутаційні ризики». Така реакція лише загострила емоційний стан виконавиці. Тому вона пригадала випадки з лейблом, коли той виходив за рамки людяності.

«Сиджу в дикій істериці й абсолютному безсиллі, нерозумінні як далі. А мені пише людина з лейблу, не запитуючи як я, а про те, що у них „репутаційні ризики“. Я шокована. Так само була шокована, коли мені давали д*більн* правки про роботу в неробочий час і вимагали зробити їх негайно, а я сиділа з бронхітом і котом, який помирав на руках», — емоційно відреагувала зірка.

Допис Кажанни / © instagram.com/kazhanna_

Цікаво, що незадовго до цього Кажанна у соцмережі Threads робила неоднозначні відсилки до конкурсної композиції Jerry Heil на нацвідбір на «Євробачення-2026». Співачка приховано висміяла релігійну тематику, яку зачіпає Яна у своїй пісні «CATHARTICUS (prayer)», і жартома переробила рядки зі свого хіта «boy» на схожий лад. Деякі юзери звинуватили її у навмисній дискредитації продюсерки, на що у відповідь від Кажанни отримали: «Ні, це погано. Я лише хочу, щоб мені дали свободу й спокій».

Дописи Кажанни / © instagram.com/kazhanna_

Коментарі Кажанни під сториз / © instagram.com/kazhanna_

Водночас ще минулого року зірка провокувала чутки про невигідні умови лейблу зізнаннями про малий заробіток зі своєї творчості. Це розпочало дискусії в Мережі нібито про те, що продюсерка могла забирати левову частку заробітку з пісень підопічної собі. Утім, Кажанна все ж розставила крапки над «і» й ще тоді стала на захист Jerry Heil, назвавши всі ті чутки «повною маячнею».

Шокована Jerry Heil поки що у Telegram-каналі зазначила, що відбувається роз’яснення ситуації й згодом її лейбл офіційно прокомунікує. Своєю чергою Кажанна вже видалила дописи у Threads, залишивши лише сториз, й написала після цього слово «контрактікус» на чорному тлі. Але до слова, ще днями лейбл і його підопічна артистка публікували спільний допис про гастролі. Та, схоже, щось пішло не так.

Допис Jerry Heil / © t.me/jerryheil

Допис Кажанни / © instagram.com/kazhanna_

Нагадаємо, нещодавно на нацвідборі на «Євробачення-2026» спалахнув скандал довкола фіналістки Valeriya Force. Її запідозрили у співпраці з російським саундпродюсером. Суспільне зробило заяву й поставило крапку в чутках.