Відома співачка родом із РФ подала документи на отримання українського громадянства

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Реклама

Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна подала документи на отримання українського громадянства.

Виконавиця родом із РФ, проте 2012 року переїхала до України, де й залишилась жити. Співачка співає українською, розвиває народний фольклор, волонтерить та категорично виступає проти війни. Окрім того, вже тривалий час Юлія Юріна намагається отримати українське громадянство. Проте артистка терпить в цьому плані невдачі, а особливо під час повномасштабної війни, коли ця процедура ускладнилась.

Однак 17 березня цього року в Юлії Юріної нарешті прийняли документи на зміну громадянства. Наразі президент Володимир Зеленський має їх підписати, а після цього на артистку чекають іспити з історії України та Конституції. Знаменитість говорить, якщо все відбуватиметься добре, то орієнтовно через рік зможе отримати громадянство.

Реклама

Юлія Юріна подала документи на отримання громадянства України / © instagram.com/yurina_yuyu

«17 березня 2026 року в мене прийняли документи на зміну громадянства. Скільки тепер на нього чекати — невідомо. Тепер ці документи мають обробити, подати цю мою заяву президенту України, щоб він це погодив і підписав. У позитивному випадку десь близько через рік я можу отримати документи», — поділилась артистка.

Також виконавиця зазначила, що вітати її поки що зарано. Подання документів — це лише один із важливих етапів. На черзі підпис президента та складання іспитів. Співачка наголосила, що прийматиме вітання вже після отримання українського паспорту.

«Підписала зобов’язання скласти іспит з Конституції та історії України. Буду складати. Раптом що, то вітати ще немає з чим. Я тільки подала документи, у мене їх тільки прийняли. Будемо вітати, коли президент підпише і коли мені вже вручать пластикову картку, коли я складу іспити», — зазначила виконавиця.

Нагадаємо, тим часом співачка родом із України Йолка стала на бік окупантів. Артистка, попри війну в її рідній країні, залишилась в Росії та отримала російський паспорт.