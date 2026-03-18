Відома співачка родом із РФ подала документи на отримання українського громадянства
Артистка вже подала всі необхідні документи.
Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна подала документи на отримання українського громадянства.
Виконавиця родом із РФ, проте 2012 року переїхала до України, де й залишилась жити. Співачка співає українською, розвиває народний фольклор, волонтерить та категорично виступає проти війни. Окрім того, вже тривалий час Юлія Юріна намагається отримати українське громадянство. Проте артистка терпить в цьому плані невдачі, а особливо під час повномасштабної війни, коли ця процедура ускладнилась.
Однак 17 березня цього року в Юлії Юріної нарешті прийняли документи на зміну громадянства. Наразі президент Володимир Зеленський має їх підписати, а після цього на артистку чекають іспити з історії України та Конституції. Знаменитість говорить, якщо все відбуватиметься добре, то орієнтовно через рік зможе отримати громадянство.
«17 березня 2026 року в мене прийняли документи на зміну громадянства. Скільки тепер на нього чекати — невідомо. Тепер ці документи мають обробити, подати цю мою заяву президенту України, щоб він це погодив і підписав. У позитивному випадку десь близько через рік я можу отримати документи», — поділилась артистка.
Також виконавиця зазначила, що вітати її поки що зарано. Подання документів — це лише один із важливих етапів. На черзі підпис президента та складання іспитів. Співачка наголосила, що прийматиме вітання вже після отримання українського паспорту.
«Підписала зобов’язання скласти іспит з Конституції та історії України. Буду складати. Раптом що, то вітати ще немає з чим. Я тільки подала документи, у мене їх тільки прийняли. Будемо вітати, коли президент підпише і коли мені вже вручать пластикову картку, коли я складу іспити», — зазначила виконавиця.
Нагадаємо, тим часом співачка родом із України Йолка стала на бік окупантів. Артистка, попри війну в її рідній країні, залишилась в Росії та отримала російський паспорт.