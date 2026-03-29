Відома співачка родом з РФ шокувала реакцією родичів-путіністів на обстріли в Україні

Українська співачка та ексучасниця гурту «Yuko» Юлія Юріна відверто розповіла про своє коріння, суперечливі стосунки з батьками та біль через відсутність справжньої підтримки родини.

Артистка зізнається, що під час обстрілів близькі майже не цікавляться її безпекою, а навіть кажуть, що так і треба. У інтерв’ю на OBOZ.UA артистка визнає, що в її рідних зовсім немає співчуття чи розуміння. Через це контакти з родиною обмежені, проте й ті стали формальністю: привітання зі святами та короткі дзвінки не компенсують відсутність підтримки.

«Наші позиції кардинально різняться, і розмови про війну майже завжди закінчуються сварками. Це постійні суперечливі почуття: ми можемо рік спілкуватися, а потім рік — ні», — зізнається Юлія.

Водночас Юріна дізналася, що її прадід був із Дніпра та воював проти нацистів, дійшовши до Берліна. Для артистки це стало важливим відкриттям власного українського коріння. Проте підтвердити його документально складно, адже контакти з родиною мінімальні, а спроби обговорити історію часто закінчуються конфліктами.

«Бабуся іноді каже: „Краще б ти залишилася в Краснодарі й співала в Кубанському козачому хорі“. Мені здається, вони до кінця не розуміють мого шляху — ні мого вибору, ні того, чим я займаюся», — додає співачка.

Юлія підкреслює, що війна загострила родинні розбіжності і змусила її вибудовувати власне життя на принципах безпеки та внутрішньої стійкості. Навіть популярність та музична кар’єра не можуть замінити підтримку близьких у такі часи.

Нагадаємо, нещодавно відома співачка родом із РФ подала документи на отримання українського громадянства.