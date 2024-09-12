Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відома співачка розкритикувала бодипозитив і висловилась про фігури alyona alyona і Заріцької

Відома співачка розкритикувала бодипозитив і висловилась про фігури alyona alyona і Заріцької

Олександра Заріцька, СолоХа, alyona alyona

Артистка прокоментувала своє ставлення до зайвої ваги.

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, розкритикувала бодипозитивних зірок.

Артистка зізналась, що проти такої течії, як бодипозитив. Зірка переконана, що це пропагування нездорового способу життя, мовляв, коли в тілі є зайві кіло, то про здоров'я й мови бути не може.

"На мій погляд, це пропаганда нездорового способу життя, це пропаганда ліні. І я за те, щоб у нас були здорові люди, а в тілі, де зайвих 50, 70, а то й 100 кілограмів, не може бути здоров'я", - розповіла артистка в інтерв'ю Oboz.ua.

СолоХа / © instagram.com/soloha_official
СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

У приклад бодипозитивних зірок СолоХа навела колег за сценою Олександру Заріцьку та alyona alyona. На думку співачки, як би артистки не говорили, що їм комфортно у своїй вазі, але зі здоров'ям через зайві кіло проблеми все одно є.

"Хоч би як солістка KAZKA та alyona alyona не казали, що їм комфортно у цьому тілі, хороші аналізи, я впевнена, що вони не хороші", - прокоментувала співачка.

Олександра Заріцька, alyona alyona / ©
Олександра Заріцька, alyona alyona

Нагадаємо, нещодавно виконавиця Наталка Карпа розповідала про своє схуднення. Артистка зізналась, як на тлі стресу позбулася 12 кілограмів усього за три місяці.

Читайте також:

Як якісний сон впливає на схуднення? – Секрети здоров'я з Валентиною Хамайко

Як якісний сон впливає на схуднення? – Секрети здоров'я з Валентиною Хамайко

Повʼязані теми:

Наступна публікація