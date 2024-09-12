Відома співачка розкритикувала бодипозитив і висловилась про фігури alyona alyona і Заріцької

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, розкритикувала бодипозитивних зірок.

Артистка зізналась, що проти такої течії, як бодипозитив. Зірка переконана, що це пропагування нездорового способу життя, мовляв, коли в тілі є зайві кіло, то про здоров'я й мови бути не може.

"На мій погляд, це пропаганда нездорового способу життя, це пропаганда ліні. І я за те, щоб у нас були здорові люди, а в тілі, де зайвих 50, 70, а то й 100 кілограмів, не може бути здоров'я", - розповіла артистка в інтерв'ю Oboz.ua.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

У приклад бодипозитивних зірок СолоХа навела колег за сценою Олександру Заріцьку та alyona alyona. На думку співачки, як би артистки не говорили, що їм комфортно у своїй вазі, але зі здоров'ям через зайві кіло проблеми все одно є.

"Хоч би як солістка KAZKA та alyona alyona не казали, що їм комфортно у цьому тілі, хороші аналізи, я впевнена, що вони не хороші", - прокоментувала співачка.

Олександра Заріцька, alyona alyona

Нагадаємо, нещодавно виконавиця Наталка Карпа розповідала про своє схуднення. Артистка зізналась, як на тлі стресу позбулася 12 кілограмів усього за три місяці.

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