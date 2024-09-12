Відома співачка розкритикувала бодипозитив і висловилась про фігури alyona alyona і Заріцької

Артистка прокоментувала своє ставлення до зайвої ваги.
Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, розкритикувала бодипозитивних зірок.
Артистка зізналась, що проти такої течії, як бодипозитив. Зірка переконана, що це пропагування нездорового способу життя, мовляв, коли в тілі є зайві кіло, то про здоров'я й мови бути не може.
"На мій погляд, це пропаганда нездорового способу життя, це пропаганда ліні. І я за те, щоб у нас були здорові люди, а в тілі, де зайвих 50, 70, а то й 100 кілограмів, не може бути здоров'я", - розповіла артистка в інтерв'ю Oboz.ua.
У приклад бодипозитивних зірок СолоХа навела колег за сценою Олександру Заріцьку та alyona alyona. На думку співачки, як би артистки не говорили, що їм комфортно у своїй вазі, але зі здоров'ям через зайві кіло проблеми все одно є.
"Хоч би як солістка KAZKA та alyona alyona не казали, що їм комфортно у цьому тілі, хороші аналізи, я впевнена, що вони не хороші", - прокоментувала співачка.
Нагадаємо, нещодавно виконавиця Наталка Карпа розповідала про своє схуднення. Артистка зізналась, як на тлі стресу позбулася 12 кілограмів усього за три місяці.
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