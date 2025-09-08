ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2369
Час на прочитання
2 хв

Відома співачка розкрила, як її 38-річний чоловік виїхав з України під час війни: "Грошей не давали"

Артистка пояснила, чому обрала життя з родиною за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Співачка Луна

Співачка Луна / © instagram.com/kri_luna

Відома співачка Луна, вона ж Христина Герасимова, розкрила правду про виїзд свого чоловіка Олександра за кордон.

Так, під час війни подружжя з двома дітьми оселилося в Іспанії, про що стало відомо торік. І зараз Луна заявила, що Олександр перетинав кордон за допомогою схем, адже загалом був і є призовного віку. Вона не стала вдаватися в подробиці, а лише пояснила, що зробив він це потягом і про втечу не шкодує. За словами співачки, вони обидва не були готовими жертвувати життям заради Батьківщини, тож просто покинули її у скрутні часи.

«Сашко виїхав поїздом через кордон. Так, він чоловік, якому не можна виїжджати, але так склалося, що вийшло. Ми грошей не давали. Є інші шляхи виїзду. Думаю, що йому не соромно. Абсолютно немає відчуття, що я зраджую когось своїми вчинками. Тому що, як сказав Мамардашвілі (філософ — прим. ред.) „істина дорожча за Батьківщину“. Моя істина полягає в тому, що ми хочемо прожити нашою сім’єю наше життя, продовжити рід і залишити слід у вигляді творчості. Не готові пожертвувати життям заради землі. Для мене цінніше моє життя і життя моєї родини, ніж боротьба за територію», — пояснила Луна в інтерв’ю, яке чомусь обрала дати російському проєкту «А поговорить».

Співачка Луна з чоловіком і дітьми / © instagram.com/kri_luna

Співачка Луна з чоловіком і дітьми / © instagram.com/kri_luna

Виконавиця додала, що під час війни не хотіла призупиняти свою концертну діяльність, тому задля мрії зважилася на еміграцію з родиною. Таким чином, за її словами, їй з чоловіком легше буде здійснювати бажане.

«Прийшло усвідомлення, що для нас найбільшою цінністю є сім’я. Ми ухвалили рішення виїжджати, щоб мати змогу гастролювати. Інакше з України складно виїжджати на гастролі, бо ті, хто не має військового квитка і він неоновлений, то вони не можуть податися до Мінкульту на виїзд», — додала Луна.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько після мовного скандалу виправдалася й пояснила свою чітку позицію.

Дата публікації
Кількість переглядів
2369
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie