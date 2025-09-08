Відома співачка розкрила, як її 38-річний чоловік виїхав з України під час війни: "Грошей не давали"

Співачка Луна / © instagram.com/kri_luna

Відома співачка Луна, вона ж Христина Герасимова, розкрила правду про виїзд свого чоловіка Олександра за кордон.

Так, під час війни подружжя з двома дітьми оселилося в Іспанії, про що стало відомо торік. І зараз Луна заявила, що Олександр перетинав кордон за допомогою схем, адже загалом був і є призовного віку. Вона не стала вдаватися в подробиці, а лише пояснила, що зробив він це потягом і про втечу не шкодує. За словами співачки, вони обидва не були готовими жертвувати життям заради Батьківщини, тож просто покинули її у скрутні часи.

«Сашко виїхав поїздом через кордон. Так, він чоловік, якому не можна виїжджати, але так склалося, що вийшло. Ми грошей не давали. Є інші шляхи виїзду. Думаю, що йому не соромно. Абсолютно немає відчуття, що я зраджую когось своїми вчинками. Тому що, як сказав Мамардашвілі (філософ — прим. ред.) „істина дорожча за Батьківщину“. Моя істина полягає в тому, що ми хочемо прожити нашою сім’єю наше життя, продовжити рід і залишити слід у вигляді творчості. Не готові пожертвувати життям заради землі. Для мене цінніше моє життя і життя моєї родини, ніж боротьба за територію», — пояснила Луна в інтерв’ю, яке чомусь обрала дати російському проєкту «А поговорить».

Співачка Луна з чоловіком і дітьми / © instagram.com/kri_luna

Виконавиця додала, що під час війни не хотіла призупиняти свою концертну діяльність, тому задля мрії зважилася на еміграцію з родиною. Таким чином, за її словами, їй з чоловіком легше буде здійснювати бажане.

«Прийшло усвідомлення, що для нас найбільшою цінністю є сім’я. Ми ухвалили рішення виїжджати, щоб мати змогу гастролювати. Інакше з України складно виїжджати на гастролі, бо ті, хто не має військового квитка і він неоновлений, то вони не можуть податися до Мінкульту на виїзд», — додала Луна.

