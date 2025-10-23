Відома співачка рознесла Полякову за спроби змінити правила нацвідбору на "Євробачення": "Це лазівка"

СолоХа, Оля Полякова

Українська співачка СолоХа, справжнє ім’я якої Тереза Балашова, після подачі заявки на Національний відбір на «Євробачення-2026» висловилася про заклики Олі Полякової зміни правила конкурсу.

Зокрема, мовиться про намагання Олі потрапити до списку конкурсантів, попри не відповідність її кандидатури правилам. Річ у тому, що артистка після 2014 року виступала в РФ і це є вагомою підставою для відмови. Та серйозно налаштована Полякова взялася за відстоювання своїх прав як громадянки України й дорікнула організаторам конкурсу Суспільному в порушенні законів. До того ж навіть пригрозила судом.

На це відреагувала її конкурентка СолоХа, яка теж мріє представляти Україну наступного року на «Євробаченні». Виконавиця, своєю чергою, зазначила, що вважає неприйнятним задоволення таких бажань Полякової. На її думку, правила мають бути незмінними, адже інакше це може посприяти знеціненню «національних почуттів» українців.

«Я вважаю, що це неприйнятно в жодному разі. І якщо її приймуть і змінять правила, тоді це відкриє можливості і надалі всім артистам, які виступали в Росії, як від 2014 року, так і рік тому, подавати заявки. Це відкриє певне „вікно Овертона“ для нашого шоубізнесу і лазівку, можливість саботувати правила, плювати на українські національні почуття. Тоді, вибачте, зможуть і російські артисти у нас брати участь, і пісні скоро будуть російською мовою?!» — емоційно висловилася СолоХа в інтерв’ю Meta.

