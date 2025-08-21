Відома співачка розповіла, як ходила в ТЦК замість сина, який у чотири роки переніс два інсульти

М'ЯТА / © instagram.com/myataua

Українська співачка Юлія Загорська, відома під псевдонімом М'ЯТА поділилася подробицями особистого життя, і як зараз почувається її старший син Юрій.

За лаштунками цьогорічної "Музичної платформи України" популярна артистка вперше за тривалий час розповіла про стан свого нащадка. Нагадаємо, декілька років тому виконавиця ділилася, що в результаті щеплення, яке хлопчику зробили в дитинстві, у нього сталося порушення в роботі головного мозку. За словами М'ЯТИ, її син у чотирирічному віці пережив два інсульти та деякий час не розмовляв. Зараз Юрі 17 років, він знову переживає непростий період і, за словами співачки, це складний час для всієї родини:

"Так склалося, що Юра в мене - дитина з інвалідністю, тому мені довелося пройти і ТЦК. Я туди ходила, подавала усі документи. Бо, на жаль, поки що немає якоїсь єдиної бази, і в ТЦК не бачать усі медичні висновки дітей. Тож мені довелося все це пройти, але я спокійно реагую. Дякуючи Богу, Юра теж. Я його поставила на облік в ТЦК, і нам, як я розумію, мають видати якусь довідку, з якою я зможу, якщо буде необхідність, виїхати з ним за кордон. Бо навіть при наявності посвідки на інвалідність без додаткової довідки з ТЦК нас не зможуть випустити. Але я, чесно кажучи, поки і не планую дітей вивозити за кордон", - відверто поділилася М'ЯТА з ТСН.ua за лаштунками концерту "Музична платформа України".

Співачка М'ЯТА разом зі старшим сином Юрієм / © instagram.com/myataua

За словами співачки, найскладніший період для їх родини був на початку повномасштабного вторгнення - коли вони не могли дістати потрібні ліки, і їм доводилося просити знайомих в інших країнах. Зараз старший син перебуває в стабільному стані, але щодо навчання у вищому навчальному закладі після школи мова навіть не йде.

"Зараз він почувається більш-менш стабільно - мені головне тримати його в цьому стабільному стані, аби не було гірше. Слава Богу, ліки є, бо на початку повномасштабного вторгнення ми стикнулися з тим, що їх не було, і це виявилося найбільшою проблемою для нас. Зараз Юра навчається в школі, на індивідуальному навчанні. Також з ним працюють реабілітологи, додаткові викладачі. Але ми прийняли рішення, що він нікуди не буде поступати, бо, на жаль, не зможе", - каже співачка.

М'ЯТА взяла участь у концерті "Музична платформа України", знімання якого були в МЦКМ / © instagram.com/myataua

Нагадаємо, декілька років тому співачка приголомшила новиною, як після щеплення у її сина стався інсульт.