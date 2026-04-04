Відома співачка розповіла про інвалідність 17-річного сина після двох інсультів і шокувала заявою

М'ЯТА / © instagram.com/myataua

Українська співачка Юлія Загорська, більш відома під псевдонімом М’ЯТА, відверто розповіла про стан свого 17-річного сина Юрія, який у дитинстві переніс два інсульти.

На проєкті «Наодинці з Гламуром» зірка поділилася, що шлях відновлення триває й вимагає постійної роботи. Артистка зізналася, що її син має першу групу інвалідності та багато років не може залишатися без нагляду дорослих. Попри це, бюрократичні процедури не припиняються.

Як раніше ділилася М’ЯТА, вона була вимушена самотужки ходити до ТЦК і займатися документами сина. Тепер же у розмові з Анною Севастьяновою зірка говорить, що згодом таку процедуру буде вимушена робити ще раз після досягнення Юрієм повноліття. І все задля того, аби доводити непридатність хлопця для служби.

«Поки що йому надали довідку, що він стоїть на обліку. Для мене це дуже дивно й трішки смішно. Бо це дитина з першою групою інвалідності, підгрупою А. Він не може перебувати без догляду дорослого. Коли йому виповниться 18 років, то мені знову доведеться йти до ТЦК, проходити всі комісії, подавати всі папери, щоб довести, що він дійсно не спроможний служити. Хоча він мені каже, що стане поліцейським», — розповіла зірка.

М'ЯТА з сином / © instagram.com/myataua

Зараз хлопець навчається в інклюзивній школі та окремо займається з викладачами. Співачка зізнається, що навіть базові речі, як-от мовлення чи орієнтація в просторі, даються поки що непросто.

«Йому зараз 17 років. Він займається з викладачами в інклюзивній школі. Для мене головною метою було аби він заговорив і міг хоча б трішки орієнтуватися в просторі, але з цим є труднощі й ми працюємо над цим. Це праця на все життя», — зізналася М’ЯТА.

Зірка також шокувала зізнанням про власний стан. За її словами, тривалий час вона повністю віддавала себе догляду за сином і в якийсь момент забула про власне здоров’я. Це призвело до серйозної недуги, подробиці якої вона вирішила не розкривати. Лише додала, що лікування було тривалим і серйозним.

«Певний час я багато вкладала в старшого свого сина. І сталося так, що я забула про себе. І потім я просто сама дуже сильно захворіла. Цього ніхто не бачив, бо в Instagram була красива картинка. Та близько п’яти років я сама серйозно лікувалася й виходила з цього стану», — шокувала зіркова мама.

Зазначимо, раніше М’ЯТА ділилася, що її син внаслідок щеплення пережив два інсульти ще у чотирирічному віці. Після інциденту хлопчик певний час не розмовляв. Нині родина знову проходить непростий період, продовжуючи боротьбу за його здоров’я.

