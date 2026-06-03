Оксана Вояж / © instagram.com/oksana_voyage/

Реклама

Співачка Оксана Вояж, колишня зірка української сцени 2000-х, яка нещодавно повідомила, чому зникла зі сцени, розповіла про розчарування у знайомих після початку повномасштабної війни та про те, як деякі з них повторили російські пропагандистські наративи, опинившись у РФ.

Після 24 лютого 2022 року артистка каже, що почала інакше дивитися на людей зі свого минулого. Частина кола спілкування зникла без пояснень. Інші раптово змінили риторику. Дехто виїхав до Росії ще раніше, приховуючи це. Особливо болісними стали несподівані дзвінки від тих, кому вона довіряла. Саме один із таких контактів і став для неї емоційним шоком.

«У мене ніколи не було багато друзів, але був один знайомий, якого щиро поважала. Він був відомим фольклористом, працював із українською музикою, записував пісні, популяризував культуру. Більше того — був настільки проукраїнським, що з ним важко було говорити російською, здавалося, він її не розуміє. І от після початку великої війни він виїхав до Росії, де, як виявилося, мав якийсь бізнес. Про це я тоді ще не знала. Одного дня зателефонував мені: „Хочу поговорити про твою пісню „Повернешся живим“. Я зраділа, бо на той момент отримувала багато теплих відгуків про цю роботу, яку зробила на початку вторгнення. Але розмова пішла в інший бік. Він запитав: „А ти взагалі розумієш, хто на кого напав?“. Я навіть не зрозуміла, про що йдеться. Перепитала», — каже співачка в інтерв’ю OBOZ.UA.

Реклама

Оксана Вояж / © instagram.com/oksana_voyage/

Співачка зізнається, що далі розмова перейшла у відверте повторення тез, які вона почула вперше від близької людини, але у викривленому вигляді. Це стало для неї психологічним ударом і розривом довіри.

«Був ще один мій знайомий — колись чи не найбільший мій прихильник. Ми разом займалися спортом, жили по сусідству. Років двадцять тому він одружився з дівчиною із Санкт-Петербурга і переїхав до Росії. Одного дня теж зателефонував. Спочатку все було тепло: розповідав, як любить мої пісні, як досі їх слухає. Ніби жартома зауважив, що дарма переклала репертуар українською. А потім почав повторювати ті самі пропагандистські тези. І чим далі, тим страшніше. В якийсь момент сказав, що буде радіти, коли Київ зітруть із лиця землі. В мене був шок. Вибухнула: „Ти ж українська морда, що ти несеш?“. Заблокувала його», — обурилася зірка.

Оксана Вояж та Ірина Білик / © instagram.com/oksana_voyage/

Окремо артистка наголошує, що її родина завжди мала чітку позицію щодо України, навіть у розмовах із далекими родичами з РФ. Саме ці контрасти, за її словами, ще більше загострюють відчуття втрати довіри до людей, яких вона знала роками.

«Родичів у Росії в мене ніколи і не було. Лише у свекрів є далекі десь на Кубані. Але спілкуються рідко. Пам’ятаю одну телефонну розмову свекра з ними. Йому кажуть: „У вас там небезпечно, бандерівці ж“. А він відповів із гумором: „То можете мене боятися, бо я сам бандерівець“. Мені тоді дуже сподобалася його реакція», — тішиться співачка.

Реклама

Оксана Вояж та Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма, який живе в США, після тривалого мовчання різко відреагував на кривавий удар РФ по Києву.

Новини партнерів