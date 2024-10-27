Відома співачка розсекретила, скільки витратила на концерт у "Палаці спорту" і чому він не окупився

Також виконавиця розповіла, на які кошти організовувала виступ.
Українська співачка KOLA відіграла свій перший концерт у київському "Палаці спорту", який припав на її день народження, а саме 19 жовтня.
Артистка влаштувала масштабне шоу. Як зізнається співачка, концерт виявився неабияк дорогим і коштів вона витратила чимало. Зокрема, за екран знаменитість заплатила мільйон гривень, конструкція на сцені, головним атрибутом якої був дах, теж обійшлася в мільйон гривень. Загалом, KOLA на концерт у "Палаці спорту" витратила й не один мільйон. Співачка говорить, що шоу не окупилося повністю.
"Воно не окупиться - це сто відсотків. Дуже дорогий концерт: екран – лям (мільйон гривень – прим. ред.), конструкція – лям...Там усі ціни вимірюються лямами й пів лямами", - розповіла зірка в інтерв'ю "Неймовірній правді про зірок".
KOLA також зізналась, що в організацію концерту вклала свої збережені гроші, а також долучився до цього її концертний директор. Окрім того, кошти з квитків теж йшли на погашення витрат на шоу.
"Це мої збереження і нашого концертного директора. Звісно, коли люди купують квитки, то, звісно, те, що вони купили, ми вклали", - поділилася виконавиця.
Нагадаємо, 26 жовтня співачка Оля Полякова відіграла концерт у "Палаці спорту". Перед виступом виконавиці на глядачів чекав сюрприз. Сцену "розігрівала" донька зірки – Маша. У нашому матеріалі можете подивитися, як минув перший виступ 19-річної співачки перед великою аудиторією.
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