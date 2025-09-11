ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Відома співачка шокувала тяжкою реабілітацією після зменшення грудей і розкрила вартість операції

Даша Майорова зменшила собі груди, однак реабілітація виявилася не з легких. Артистці навіть доводилося викликати "швидку".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Даша Майорова

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Популярна українська блогерка та співачка Даша Майорова, яка зменшила розмір грудей, шокувала тяжкою реабілітацією після операції.

Подробиці про свій стан зірка Мережі розповіла в Telegram-каналі. Так, днями блогерка зробила операцію зі зменшення грудей. Хоч у цілому Даша Майорова почувається добре після хірургічного втручання, але неприємних моментів не вдалося уникнути. Співачка непритомніла та страждала від судом. Ба більше, Майоровій навіть доводилося викликати "швидку".

"Я навіть не думала, що реабілітація буде настільки "яскравою" - з втратою свідомості, судомами та піною. Приїхала "швидка", але вони сказали: "Заберемо, але будемо обстежувати по черзі, бо є пацієнти з важчими випадками". Суцільний сюр", - ділиться блогерка.

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Наразі реабілітація Даші Майорової триває. Блогерка приймає знеболювальні, а також носить спеціальний бандаж для бюста. Кінцевий результат знаменитість зможе побачити вже через три місяці. До речі, блогерка також розкрила вартість операції. За зменшення грудей знаменитість заплатила вісім тисяч євро.

Нагадаємо, Даша Майорова днями повідомила, що зменшила груди. Зокрема, блогерка про це мріяла від 13 років. Окрім того, три різких схуднення впливали на вигляд бюсту. Тож, знаменитість наважилася на пластичну операцію.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie