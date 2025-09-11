Відома співачка шокувала тяжкою реабілітацією після зменшення грудей і розкрила вартість операції

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Популярна українська блогерка та співачка Даша Майорова, яка зменшила розмір грудей, шокувала тяжкою реабілітацією після операції.

Подробиці про свій стан зірка Мережі розповіла в Telegram-каналі. Так, днями блогерка зробила операцію зі зменшення грудей. Хоч у цілому Даша Майорова почувається добре після хірургічного втручання, але неприємних моментів не вдалося уникнути. Співачка непритомніла та страждала від судом. Ба більше, Майоровій навіть доводилося викликати "швидку".

"Я навіть не думала, що реабілітація буде настільки "яскравою" - з втратою свідомості, судомами та піною. Приїхала "швидка", але вони сказали: "Заберемо, але будемо обстежувати по черзі, бо є пацієнти з важчими випадками". Суцільний сюр", - ділиться блогерка.

Наразі реабілітація Даші Майорової триває. Блогерка приймає знеболювальні, а також носить спеціальний бандаж для бюста. Кінцевий результат знаменитість зможе побачити вже через три місяці. До речі, блогерка також розкрила вартість операції. За зменшення грудей знаменитість заплатила вісім тисяч євро.

Нагадаємо, Даша Майорова днями повідомила, що зменшила груди. Зокрема, блогерка про це мріяла від 13 років. Окрім того, три різких схуднення впливали на вигляд бюсту. Тож, знаменитість наважилася на пластичну операцію.